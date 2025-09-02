Više o KEKIUS

Kekius Maximus Logotip

Kekius Maximus Cijena(KEKIUS)

1 KEKIUS u USD cijena uživo:

$0.022191
$0.022191$0.022191
-1.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kekius Maximus (KEKIUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:51:08 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.021832
$ 0.021832$ 0.021832
24-satna najniža cijena
$ 0.023828
$ 0.023828$ 0.023828
24-satna najviša cijena

$ 0.021832
$ 0.021832$ 0.021832

$ 0.023828
$ 0.023828$ 0.023828

$ 0.3957723531422579
$ 0.3957723531422579$ 0.3957723531422579

$ 0.000040926540333548
$ 0.000040926540333548$ 0.000040926540333548

+0.78%

-1.19%

-10.28%

-10.28%

Kekius Maximus (KEKIUS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.022187. Tijekom protekla 24 sata, KEKIUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.021832 i najviše cijene $ 0.023828, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEKIUS je $ 0.3957723531422579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000040926540333548.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEKIUS se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -10.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kekius Maximus (KEKIUS)

No.825

$ 22.19M
$ 22.19M$ 22.19M

$ 296.01K
$ 296.01K$ 296.01K

$ 22.19M
$ 22.19M$ 22.19M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kekius Maximus je $ 22.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 296.01K. Količina u optjecaju KEKIUS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.19M.

Kekius Maximus (KEKIUS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kekius Maximus za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00026725-1.19%
30 dana$ +0.001431+6.89%
60 dana$ -0.000322-1.44%
90 dana$ -0.016861-43.19%
Kekius Maximus promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KEKIUS od $ -0.00026725 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kekius Maximus 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001431 (+6.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kekius Maximus 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KEKIUS od $ -0.000322 (-1.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kekius Maximus 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.016861 (-43.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kekius Maximus (KEKIUS)?

Pogledajte Kekius Maximus stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kekius Maximus (KEKIUS)

KEKIUS MAXIMUS is a frog-themed meme automatically generated by Grok.

Kekius Maximus dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kekius Maximus ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KEKIUS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kekius Maximus na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kekius Maximus učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kekius Maximus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kekius Maximus (KEKIUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kekius Maximus (KEKIUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kekius Maximus.

Provjerite Kekius Maximus predviđanje cijene sada!

Kekius Maximus (KEKIUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kekius Maximus (KEKIUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KEKIUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kekius Maximus (KEKIUS)

Tražiš kako kupiti Kekius Maximus? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kekius Maximus na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KEKIUS u lokalnim valutama

1 Kekius Maximus(KEKIUS) u VND
583.850905
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u AUD
A$0.03372424
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u GBP
0.01619651
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u EUR
0.01885895
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u USD
$0.022187
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u MYR
RM0.09362914
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u TRY
0.91277318
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u JPY
¥3.261489
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u ARS
ARS$30.56059567
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u RUB
1.78738472
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u INR
1.95356535
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u IDR
Rp363.72125328
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u KRW
30.9442089
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u PHP
1.26754331
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u EGP
￡E.1.07651324
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u BRL
R$0.12047541
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u CAD
C$0.03039619
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u BDT
2.69638611
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u NGN
33.97694993
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u COP
$89.10432322
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u ZAR
R.0.3904912
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u UAH
0.91920741
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u VES
Bs3.239302
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u CLP
$21.477016
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u PKR
Rs6.29578312
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u KZT
11.96056796
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u THB
฿0.71686197
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u TWD
NT$0.67980968
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u AED
د.إ0.08142629
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u CHF
Fr0.0177496
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u HKD
HK$0.17283673
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u AMD
֏8.48120262
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u MAD
.د.م0.19923926
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u MXN
$0.41378755
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u SAR
ريال0.08320125
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u PLN
0.08076068
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u RON
лв0.09606971
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u SEK
kr0.20833593
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u BGN
лв0.03705229
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u HUF
Ft7.4903312
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u CZK
0.46282082
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u KWD
د.ك0.006767035
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u ILS
0.07432645
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u AOA
Kz20.22500359
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u BHD
.د.ب0.008364499
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u BMD
$0.022187
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u DKK
kr0.14133119
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u HNL
L0.5812994
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u MUR
1.0161646
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u NAD
$0.39026933
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u NOK
kr0.22164813
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u NZD
$0.03749603
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u PAB
B/.0.022187
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u PGK
K0.09385101
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u QAR
ر.ق0.08076068
1 Kekius Maximus(KEKIUS) u RSD
дин.2.22047496

Kekius Maximus Resurs

Za dublje razumijevanje Kekius Maximus, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Kekius Maximus web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kekius Maximus

Koliko Kekius Maximus (KEKIUS) vrijedi danas?
Cijena KEKIUS uživo u USD je 0.022187 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KEKIUS u USD?
Trenutačna cijena KEKIUS u USD je $ 0.022187. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kekius Maximus?
Tržišna kapitalizacija za KEKIUS je $ 22.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KEKIUS?
Količina u optjecaju za KEKIUS je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KEKIUS?
KEKIUS je postigao ATH cijenu od 0.3957723531422579 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KEKIUS?
KEKIUS je vidio ATL cijenu od 0.000040926540333548 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KEKIUS?
24-satni obujam trgovanja za KEKIUS je $ 296.01K USD.
Hoće li KEKIUS još narasti ove godine?
KEKIUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KEKIUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:51:08 (UTC+8)

Kekius Maximus (KEKIUS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 KEKIUS = 0.022187 USD

