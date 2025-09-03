KEBABS (KEBABS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KEBABStrgovalo je između najniže cijene -- i najviše cijene --, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEBABS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEBABS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu KEBABS (KEBABS)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Trenutačna tržišna kapitalizacija KEBABS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEBABS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
KEBABS (KEBABS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena KEBABS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
No Data
KEBABS promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KEBABS od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
KEBABS 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za -- (--), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
KEBABS 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KEBABS od -- (--), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
KEBABS 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za -- (--), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Što je KEBABS (KEBABS)
KEBAPP is a DePIN project on Solana, decentralizing kebab shops and boosting small owners democracy. It uses token rewards for incentivising supply chain networks, offering decentralized data storage and rewarding loyalty for RWAs.
KEBABS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KEBABS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti KEBABS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o KEBABS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KEBABS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
KEBABS Predviđanje cijene (USD)
Koliko će KEBABS (KEBABS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KEBABS (KEBABS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KEBABS.
Razumijevanje tokenomike KEBABS (KEBABS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KEBABS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti KEBABS (KEBABS)
Tražiš kako kupiti KEBABS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KEBABS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
KEBABS u lokalnim valutama
1 KEBABS(KEBABS) u VND
₫--
1 KEBABS(KEBABS) u AUD
A$--
1 KEBABS(KEBABS) u GBP
￡--
1 KEBABS(KEBABS) u EUR
€--
1 KEBABS(KEBABS) u USD
$--
1 KEBABS(KEBABS) u MYR
RM--
1 KEBABS(KEBABS) u TRY
₺--
1 KEBABS(KEBABS) u JPY
¥--
1 KEBABS(KEBABS) u ARS
ARS$--
1 KEBABS(KEBABS) u RUB
₽--
1 KEBABS(KEBABS) u INR
₹--
1 KEBABS(KEBABS) u IDR
Rp--
1 KEBABS(KEBABS) u KRW
₩--
1 KEBABS(KEBABS) u PHP
₱--
1 KEBABS(KEBABS) u EGP
￡E.--
1 KEBABS(KEBABS) u BRL
R$--
1 KEBABS(KEBABS) u CAD
C$--
1 KEBABS(KEBABS) u BDT
৳--
1 KEBABS(KEBABS) u NGN
₦--
1 KEBABS(KEBABS) u COP
$--
1 KEBABS(KEBABS) u ZAR
R.--
1 KEBABS(KEBABS) u UAH
₴--
1 KEBABS(KEBABS) u VES
Bs--
1 KEBABS(KEBABS) u CLP
$--
1 KEBABS(KEBABS) u PKR
Rs--
1 KEBABS(KEBABS) u KZT
₸--
1 KEBABS(KEBABS) u THB
฿--
1 KEBABS(KEBABS) u TWD
NT$--
1 KEBABS(KEBABS) u AED
د.إ--
1 KEBABS(KEBABS) u CHF
Fr--
1 KEBABS(KEBABS) u HKD
HK$--
1 KEBABS(KEBABS) u AMD
֏--
1 KEBABS(KEBABS) u MAD
.د.م--
1 KEBABS(KEBABS) u MXN
$--
1 KEBABS(KEBABS) u SAR
ريال--
1 KEBABS(KEBABS) u PLN
zł--
1 KEBABS(KEBABS) u RON
лв--
1 KEBABS(KEBABS) u SEK
kr--
1 KEBABS(KEBABS) u BGN
лв--
1 KEBABS(KEBABS) u HUF
Ft--
1 KEBABS(KEBABS) u CZK
Kč--
1 KEBABS(KEBABS) u KWD
د.ك--
1 KEBABS(KEBABS) u ILS
₪--
1 KEBABS(KEBABS) u AOA
Kz--
1 KEBABS(KEBABS) u BHD
.د.ب--
1 KEBABS(KEBABS) u BMD
$--
1 KEBABS(KEBABS) u DKK
kr--
1 KEBABS(KEBABS) u HNL
L--
1 KEBABS(KEBABS) u MUR
₨--
1 KEBABS(KEBABS) u NAD
$--
1 KEBABS(KEBABS) u NOK
kr--
1 KEBABS(KEBABS) u NZD
$--
1 KEBABS(KEBABS) u PAB
B/.--
1 KEBABS(KEBABS) u PGK
K--
1 KEBABS(KEBABS) u QAR
ر.ق--
1 KEBABS(KEBABS) u RSD
дин.--
KEBABS Resurs
Za dublje razumijevanje KEBABS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.
KEBABS u USD kalkulator
Iznos
KEBABS
USD
1 KEBABS = -- USD
Pridruži se MEXC platformi danas
-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine, -- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine