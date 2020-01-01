KingdomStarter (KDG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KingdomStarter (KDG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KingdomStarter (KDG) Informacije KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Službena web stranica: https://kingdomstarter.io/ Bijela knjiga: https://docs.kingdomgame.org/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Kupi KDG odmah!

KingdomStarter (KDG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KingdomStarter (KDG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 118.04K $ 118.04K $ 118.04K Ukupna količina: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Količina u optjecaju: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 222.30K $ 222.30K $ 222.30K Povijesni maksimum: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002223 $ 0.0002223 $ 0.0002223 Saznajte više o cijeni KingdomStarter (KDG)

KingdomStarter (KDG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KingdomStarter (KDG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KDG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KDG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KDG tokena, istražite KDG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KDG Jeste li zainteresirani za dodavanje KingdomStarter (KDG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KDG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KDG na MEXC-u odmah!

KingdomStarter (KDG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KDG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KDG povijest cijena odmah!

KDG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KDG? Naša KDG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KDG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!