Što je KingdomStarter (KDG)

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

KingdomStarter (KDG) Tokenomika

Kako kupiti KingdomStarter (KDG)

KingdomStarter Resurs

Za dublje razumijevanje KingdomStarter, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KingdomStarter Koliko KingdomStarter (KDG) vrijedi danas? Cijena KDG uživo u USD je 0.0002227 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KDG u USD? $ 0.0002227 . Provjerite Trenutačna cijena KDG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija KingdomStarter? Tržišna kapitalizacija za KDG je $ 118.25K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KDG? Količina u optjecaju za KDG je 531.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KDG? KDG je postigao ATH cijenu od 0.28055618 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KDG? KDG je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za KDG? 24-satni obujam trgovanja za KDG je $ 12.18K USD . Hoće li KDG još narasti ove godine? KDG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KDG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

