KingdomStarter (KDG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0002227. Tijekom protekla 24 sata, KDGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002221 i najviše cijene $ 0.0002228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDG je $ 0.28055618, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -1.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu KingdomStarter (KDG)
No.2857
$ 118.25K
$ 118.25K$ 118.25K
$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K
$ 222.70K
$ 222.70K$ 222.70K
531.00M
531.00M 531.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
951,000,965
951,000,965 951,000,965
53.10%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija KingdomStarter je $ 118.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.18K. Količina u optjecaju KDG je 531.00M, s ukupnom količinom od 951000965. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.70K.
KingdomStarter (KDG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena KingdomStarter za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000000178
+0.08%
30 dana
$ +0.0000906
+68.58%
60 dana
$ -0.0000293
-11.63%
90 dana
$ -0.0000778
-25.90%
KingdomStarter promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KDG od $ +0.000000178 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
KingdomStarter 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000906 (+68.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
KingdomStarter 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KDG od $ -0.0000293 (-11.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
KingdomStarter 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000778 (-25.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena KingdomStarter (KDG)?
KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.
KingdomStarter dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KingdomStarter ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti KDG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o KingdomStarter na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KingdomStarter učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
KingdomStarter Predviđanje cijene (USD)
Koliko će KingdomStarter (KDG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KingdomStarter (KDG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KingdomStarter.
Razumijevanje tokenomike KingdomStarter (KDG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KDG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti KingdomStarter (KDG)
Tražiš kako kupiti KingdomStarter? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KingdomStarter na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.