Kadena Logotip

Kadena Cijena(KDA)

1 KDA u USD cijena uživo:

$0.331
-4.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kadena (KDA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:55:50 (UTC+8)

Kadena (KDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3281
24-satna najniža cijena
$ 0.3635
24-satna najviša cijena

$ 0.3281
$ 0.3635
$ 28.246047910135935
$ 0.12130507
-2.13%

-4.30%

-5.14%

-5.14%

Kadena (KDA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3309. Tijekom protekla 24 sata, KDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3281 i najviše cijene $ 0.3635, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDA je $ 28.246047910135935, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12130507.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDA se promijenio za -2.13% u posljednjih sat vremena, -4.30% u posljednjih 24 sata i -5.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kadena (KDA)

No.326

$ 109.38M
$ 777.79K
$ 330.90M
330.57M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.05%

KDA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kadena je $ 109.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 777.79K. Količina u optjecaju KDA je 330.57M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 330.90M.

Kadena (KDA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kadena za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.014873-4.30%
30 dana$ -0.0486-12.81%
60 dana$ -0.0716-17.79%
90 dana$ -0.14-29.74%
Kadena promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KDA od $ -0.014873 (-4.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kadena 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0486 (-12.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kadena 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KDA od $ -0.0716 (-17.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kadena 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.14 (-29.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kadena (KDA)?

Pogledajte Kadena stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kadena (KDA)

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Kadena dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kadena ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KDA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kadena na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kadena učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kadena Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kadena (KDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kadena (KDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kadena.

Provjerite Kadena predviđanje cijene sada!

Kadena (KDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kadena (KDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kadena (KDA)

Tražiš kako kupiti Kadena? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kadena na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KDA u lokalnim valutama

1 Kadena(KDA) u VND
8,707.6335
1 Kadena(KDA) u AUD
A$0.502968
1 Kadena(KDA) u GBP
0.241557
1 Kadena(KDA) u EUR
0.281265
1 Kadena(KDA) u USD
$0.3309
1 Kadena(KDA) u MYR
RM1.396398
1 Kadena(KDA) u TRY
13.606608
1 Kadena(KDA) u JPY
¥48.6423
1 Kadena(KDA) u ARS
ARS$455.784969
1 Kadena(KDA) u RUB
26.660613
1 Kadena(KDA) u INR
29.1192
1 Kadena(KDA) u IDR
Rp5,424.589296
1 Kadena(KDA) u KRW
460.860975
1 Kadena(KDA) u PHP
18.901008
1 Kadena(KDA) u EGP
￡E.16.058577
1 Kadena(KDA) u BRL
R$1.796787
1 Kadena(KDA) u CAD
C$0.453333
1 Kadena(KDA) u BDT
40.214277
1 Kadena(KDA) u NGN
506.736951
1 Kadena(KDA) u COP
$1,328.914254
1 Kadena(KDA) u ZAR
R.5.82384
1 Kadena(KDA) u UAH
13.689333
1 Kadena(KDA) u VES
Bs48.3114
1 Kadena(KDA) u CLP
$320.973
1 Kadena(KDA) u PKR
Rs93.763824
1 Kadena(KDA) u KZT
178.093689
1 Kadena(KDA) u THB
฿10.691379
1 Kadena(KDA) u TWD
NT$10.132158
1 Kadena(KDA) u AED
د.إ1.214403
1 Kadena(KDA) u CHF
Fr0.26472
1 Kadena(KDA) u HKD
HK$2.577711
1 Kadena(KDA) u AMD
֏126.489834
1 Kadena(KDA) u MAD
.د.م2.971482
1 Kadena(KDA) u MXN
$6.167976
1 Kadena(KDA) u SAR
ريال1.240875
1 Kadena(KDA) u PLN
1.204476
1 Kadena(KDA) u RON
лв1.432797
1 Kadena(KDA) u SEK
kr3.107151
1 Kadena(KDA) u BGN
лв0.552603
1 Kadena(KDA) u HUF
Ft111.675441
1 Kadena(KDA) u CZK
6.899265
1 Kadena(KDA) u KWD
د.ك0.1009245
1 Kadena(KDA) u ILS
1.108515
1 Kadena(KDA) u AOA
Kz301.638513
1 Kadena(KDA) u BHD
.د.ب0.1244184
1 Kadena(KDA) u BMD
$0.3309
1 Kadena(KDA) u DKK
kr2.107833
1 Kadena(KDA) u HNL
L8.656344
1 Kadena(KDA) u MUR
15.15522
1 Kadena(KDA) u NAD
$5.810604
1 Kadena(KDA) u NOK
kr3.309
1 Kadena(KDA) u NZD
$0.559221
1 Kadena(KDA) u PAB
B/.0.3309
1 Kadena(KDA) u PGK
K1.399707
1 Kadena(KDA) u QAR
ر.ق1.204476
1 Kadena(KDA) u RSD
дин.33.116472

Kadena Resurs

Za dublje razumijevanje Kadena, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kadena web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kadena

Koliko Kadena (KDA) vrijedi danas?
Cijena KDA uživo u USD je 0.3309 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KDA u USD?
Trenutačna cijena KDA u USD je $ 0.3309. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kadena?
Tržišna kapitalizacija za KDA je $ 109.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KDA?
Količina u optjecaju za KDA je 330.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KDA?
KDA je postigao ATH cijenu od 28.246047910135935 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KDA?
KDA je vidio ATL cijenu od 0.12130507 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KDA?
24-satni obujam trgovanja za KDA je $ 777.79K USD.
Hoće li KDA još narasti ove godine?
KDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kadena (KDA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

