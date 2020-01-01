KBBB (KBBB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KBBB (KBBB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KBBB (KBBB) Informacije A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " Službena web stranica: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Istraživač blokova: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Kupi KBBB odmah!

KBBB (KBBB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KBBB (KBBB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 175.70K $ 175.70K $ 175.70K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 175.70K $ 175.70K $ 175.70K Povijesni maksimum: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 Povijesni minimum: $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 Trenutna cijena: $ 0.0001757 $ 0.0001757 $ 0.0001757 Saznajte više o cijeni KBBB (KBBB)

KBBB (KBBB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KBBB (KBBB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KBBB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KBBB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KBBB tokena, istražite KBBB cijenu tokena uživo!

