Katana Inu (KATA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Katana Inu (KATA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Katana Inu (KATA) Informacije Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Službena web stranica: https://katanainu.com/ Bijela knjiga: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Kupi KATA odmah!

Katana Inu (KATA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Katana Inu (KATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Ukupna količina: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Količina u optjecaju: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.89M $ 7.89M $ 7.89M Povijesni maksimum: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Povijesni minimum: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Trenutna cijena: $ 0.00015773 $ 0.00015773 $ 0.00015773 Saznajte više o cijeni Katana Inu (KATA)

Katana Inu (KATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Katana Inu (KATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KATA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KATA tokena, istražite KATA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KATA Jeste li zainteresirani za dodavanje Katana Inu (KATA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KATA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KATA na MEXC-u odmah!

Katana Inu (KATA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KATA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KATA povijest cijena odmah!

KATA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KATA? Naša KATA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KATA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!