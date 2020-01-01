Katana Inu (KATA) Tokenomika

Katana Inu (KATA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Katana Inu (KATA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Katana Inu (KATA) Informacije

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Službena web stranica:
https://katanainu.com/
Bijela knjiga:
https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances

Katana Inu (KATA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Katana Inu (KATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M
Ukupna količina:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Količina u optjecaju:
$ 37.30B
$ 37.30B$ 37.30B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M
Povijesni maksimum:
$ 0.0031
$ 0.0031$ 0.0031
Povijesni minimum:
$ 0.000104374616984568
$ 0.000104374616984568$ 0.000104374616984568
Trenutna cijena:
$ 0.00015773
$ 0.00015773$ 0.00015773

Katana Inu (KATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Katana Inu (KATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KATA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KATA tokena, istražite KATA cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.