KASTA (KASTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KASTA (KASTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KASTA (KASTA) Informacije Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Službena web stranica: https://www.ka.app Bijela knjiga: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Kupi KASTA odmah!

KASTA (KASTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KASTA (KASTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 763.69M $ 763.69M $ 763.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.45M $ 15.45M $ 15.45M Povijesni maksimum: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 Povijesni minimum: $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 $ 0.008180965557324355 Trenutna cijena: $ 0.010307 $ 0.010307 $ 0.010307 Saznajte više o cijeni KASTA (KASTA)

KASTA (KASTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KASTA (KASTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KASTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KASTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KASTA tokena, istražite KASTA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KASTA Jeste li zainteresirani za dodavanje KASTA (KASTA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KASTA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KASTA na MEXC-u odmah!

KASTA (KASTA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KASTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KASTA povijest cijena odmah!

KASTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KASTA? Naša KASTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KASTA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!