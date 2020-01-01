Karrat (KARRAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Karrat (KARRAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Karrat (KARRAT) Informacije The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Službena web stranica: https://www.karratcoin.com/ Bijela knjiga: https://docs.karratcoin.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Kupi KARRAT odmah!

Karrat (KARRAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Karrat (KARRAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.31M $ 20.31M $ 20.31M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 389.87M $ 389.87M $ 389.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.10M $ 52.10M $ 52.10M Povijesni maksimum: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Povijesni minimum: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Trenutna cijena: $ 0.0521 $ 0.0521 $ 0.0521 Saznajte više o cijeni Karrat (KARRAT)

Karrat (KARRAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Karrat (KARRAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KARRAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KARRAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KARRAT tokena, istražite KARRAT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KARRAT Jeste li zainteresirani za dodavanje Karrat (KARRAT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KARRAT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KARRAT na MEXC-u odmah!

Karrat (KARRAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KARRAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KARRAT povijest cijena odmah!

KARRAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KARRAT? Naša KARRAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KARRAT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!