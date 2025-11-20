Karma Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Karma Coin (KARMA) danas je $ 0.001064, s promjenom od 0.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KARMA u USD je $ 0.001064 po KARMA.

Karma Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- KARMA. Tijekom posljednja 24 sata, KARMA trgovao je između $ 0.000984 (niska) i $ 0.001069 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, KARMA se kretao 0.00% u posljednjem satu i -7.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 45.69.

Informacije o tržištu Karma Coin (KARMA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 45.69$ 45.69 $ 45.69 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 999,988,284 999,988,284 999,988,284 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Karma Coin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 45.69. Količina u optjecaju KARMA je --, s ukupnom količinom od 999988284. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.