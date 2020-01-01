KARATE (KARATE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u KARATE (KARATE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
KARATE (KARATE) Informacije

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

Službena web stranica:
https://www.karate.com/
Bijela knjiga:
https://www.karate.com/whitepaper
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B

KARATE (KARATE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KARATE (KARATE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.83M
Ukupna količina:
$ 110.00B
Količina u optjecaju:
$ 66.65B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.28M
Povijesni maksimum:
$ 0.0069746
Povijesni minimum:
$ 0.000101873830186043
Trenutna cijena:
$ 0.0001025
KARATE (KARATE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike KARATE (KARATE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KARATE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KARATE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KARATE tokena, istražite KARATE cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.