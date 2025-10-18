Cijena KaratDAO uživo danas je 0.0005819 USD. Pratite ažuriranja cijene KARAT u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite KARAT trend cijene na MEXC-u sada.Cijena KaratDAO uživo danas je 0.0005819 USD. Pratite ažuriranja cijene KARAT u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite KARAT trend cijene na MEXC-u sada.

KaratDAO Cijena(KARAT)

1 KARAT u USD cijena uživo:

$0.0005819
-0.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KaratDAO (KARAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 05:06:02 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0005808
24-satna najniža cijena
$ 0.0005888
24-satna najviša cijena

$ 0.0005808
$ 0.0005888
$ 0.05802041506845649
$ 0.000463150077110209
+0.05%

-0.06%

-0.86%

-0.86%

KaratDAO (KARAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0005819. Tijekom protekla 24 sata, KARATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005808 i najviše cijene $ 0.0005888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KARAT je $ 0.05802041506845649, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000463150077110209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KARAT se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KaratDAO (KARAT)

No.2971

$ 148.70K
$ 54.85K
$ 1.16M
255.54M
2,000,000,000
1,997,249,433
12.77%

ZKSYNCERA

Trenutačna tržišna kapitalizacija KaratDAO je $ 148.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.85K. Količina u optjecaju KARAT je 255.54M, s ukupnom količinom od 1997249433. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.

KaratDAO (KARAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena KaratDAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000349-0.06%
30 dana$ -0.0000194-3.23%
60 dana$ +0.0000003+0.05%
90 dana$ -0.000028-4.60%
KaratDAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KARAT od $ -0.000000349 (-0.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

KaratDAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000194 (-3.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

KaratDAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KARAT od $ +0.0000003 (+0.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

KaratDAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000028 (-4.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena KaratDAO (KARAT)?

Pogledajte KaratDAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KaratDAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KARAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o KaratDAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KaratDAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

KaratDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KaratDAO (KARAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KaratDAO (KARAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KaratDAO.

Provjerite KaratDAO predviđanje cijene sada!

KaratDAO (KARAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KaratDAO (KARAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KARAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti KaratDAO (KARAT)

Tražiš kako kupiti KaratDAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KaratDAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KARAT u lokalnim valutama

1 KaratDAO(KARAT) u VND
15.3126985
1 KaratDAO(KARAT) u AUD
A$0.000890307
1 KaratDAO(KARAT) u GBP
0.000430606
1 KaratDAO(KARAT) u EUR
0.000494615
1 KaratDAO(KARAT) u USD
$0.0005819
1 KaratDAO(KARAT) u MYR
RM0.002455618
1 KaratDAO(KARAT) u TRY
0.02438161
1 KaratDAO(KARAT) u JPY
¥0.087285
1 KaratDAO(KARAT) u ARS
ARS$0.848247268
1 KaratDAO(KARAT) u RUB
0.047238642
1 KaratDAO(KARAT) u INR
0.0512072
1 KaratDAO(KARAT) u IDR
Rp9.698329454
1 KaratDAO(KARAT) u PHP
0.03380839
1 KaratDAO(KARAT) u EGP
￡E.0.027680983
1 KaratDAO(KARAT) u BRL
R$0.00314226
1 KaratDAO(KARAT) u CAD
C$0.00081466
1 KaratDAO(KARAT) u BDT
0.071073266
1 KaratDAO(KARAT) u NGN
0.855730502
1 KaratDAO(KARAT) u COP
$2.2467159
1 KaratDAO(KARAT) u ZAR
R.0.010101784
1 KaratDAO(KARAT) u UAH
0.024352515
1 KaratDAO(KARAT) u TZS
T.Sh.1.433248795
1 KaratDAO(KARAT) u VES
Bs0.1169619
1 KaratDAO(KARAT) u CLP
$0.5568783
1 KaratDAO(KARAT) u PKR
Rs0.165166496
1 KaratDAO(KARAT) u KZT
0.313859403
1 KaratDAO(KARAT) u THB
฿0.019057225
1 KaratDAO(KARAT) u TWD
NT$0.017823597
1 KaratDAO(KARAT) u AED
د.إ0.002135573
1 KaratDAO(KARAT) u CHF
Fr0.000459701
1 KaratDAO(KARAT) u HKD
HK$0.004515544
1 KaratDAO(KARAT) u AMD
֏0.224060595
1 KaratDAO(KARAT) u MAD
.د.م0.005336023
1 KaratDAO(KARAT) u MXN
$0.010695322
1 KaratDAO(KARAT) u SAR
ريال0.002182125
1 KaratDAO(KARAT) u ETB
Br0.08629577
1 KaratDAO(KARAT) u KES
KSh0.075361869
1 KaratDAO(KARAT) u JOD
د.أ0.0004125671
1 KaratDAO(KARAT) u PLN
0.002118116
1 KaratDAO(KARAT) u RON
лв0.002537084
1 KaratDAO(KARAT) u SEK
kr0.005487317
1 KaratDAO(KARAT) u BGN
лв0.000971773
1 KaratDAO(KARAT) u HUF
Ft0.194418609
1 KaratDAO(KARAT) u CZK
0.012126796
1 KaratDAO(KARAT) u KWD
د.ك0.0001774795
1 KaratDAO(KARAT) u ILS
0.00192027
1 KaratDAO(KARAT) u BOB
Bs0.004026748
1 KaratDAO(KARAT) u AZN
0.00098923
1 KaratDAO(KARAT) u TJS
SM0.005382575
1 KaratDAO(KARAT) u GEL
0.00157113
1 KaratDAO(KARAT) u AOA
Kz0.533363721
1 KaratDAO(KARAT) u BHD
.د.ب0.0002193763
1 KaratDAO(KARAT) u BMD
$0.0005819
1 KaratDAO(KARAT) u DKK
kr0.00372416
1 KaratDAO(KARAT) u HNL
L0.015321427
1 KaratDAO(KARAT) u MUR
0.026202957
1 KaratDAO(KARAT) u NAD
$0.010171612
1 KaratDAO(KARAT) u NOK
kr0.005853914
1 KaratDAO(KARAT) u NZD
$0.001012506
1 KaratDAO(KARAT) u PAB
B/.0.0005819
1 KaratDAO(KARAT) u PGK
K0.00244398
1 KaratDAO(KARAT) u QAR
ر.ق0.002123935
1 KaratDAO(KARAT) u RSD
дин.0.058504226
1 KaratDAO(KARAT) u UZS
soʻm7.096340328
1 KaratDAO(KARAT) u ALL
L0.048233691
1 KaratDAO(KARAT) u ANG
ƒ0.001041601
1 KaratDAO(KARAT) u AWG
ƒ0.00104742
1 KaratDAO(KARAT) u BBD
$0.0011638
1 KaratDAO(KARAT) u BAM
KM0.000971773
1 KaratDAO(KARAT) u BIF
Fr1.7212602
1 KaratDAO(KARAT) u BND
$0.000750651
1 KaratDAO(KARAT) u BSD
$0.0005819
1 KaratDAO(KARAT) u JMD
$0.093790642
1 KaratDAO(KARAT) u KHR
2.346366275
1 KaratDAO(KARAT) u KMF
Fr0.2455618
1 KaratDAO(KARAT) u LAK
12.649999747
1 KaratDAO(KARAT) u LKR
රු0.176653202
1 KaratDAO(KARAT) u MDL
L0.009839929
1 KaratDAO(KARAT) u MGA
Ar2.597764532
1 KaratDAO(KARAT) u MOP
P0.004666838
1 KaratDAO(KARAT) u MVR
0.00890307
1 KaratDAO(KARAT) u MWK
MK1.011999747
1 KaratDAO(KARAT) u MZN
MT0.037189229
1 KaratDAO(KARAT) u NPR
रु0.082187556
1 KaratDAO(KARAT) u PYG
4.1268348
1 KaratDAO(KARAT) u RWF
Fr0.8466645
1 KaratDAO(KARAT) u SBD
$0.004789037
1 KaratDAO(KARAT) u SCR
0.008094229
1 KaratDAO(KARAT) u SRD
$0.022932679
1 KaratDAO(KARAT) u SVC
$0.005103263
1 KaratDAO(KARAT) u SZL
L0.010171612
1 KaratDAO(KARAT) u TMT
m0.00203665
1 KaratDAO(KARAT) u TND
د.ت0.0017038032
1 KaratDAO(KARAT) u TTD
$0.00395692
1 KaratDAO(KARAT) u UGX
Sh2.0343224
1 KaratDAO(KARAT) u XAF
Fr0.3270278
1 KaratDAO(KARAT) u XCD
$0.00157113
1 KaratDAO(KARAT) u XOF
Fr0.3270278
1 KaratDAO(KARAT) u XPF
Fr0.0593538
1 KaratDAO(KARAT) u BWP
P0.007814917
1 KaratDAO(KARAT) u BZD
$0.001169619
1 KaratDAO(KARAT) u CVE
$0.055036102
1 KaratDAO(KARAT) u DJF
Fr0.1035782
1 KaratDAO(KARAT) u DOP
$0.036845908
1 KaratDAO(KARAT) u DZD
د.ج0.075548077
1 KaratDAO(KARAT) u FJD
$0.001320913
1 KaratDAO(KARAT) u GNF
Fr5.0596205
1 KaratDAO(KARAT) u GTQ
Q0.004468992
1 KaratDAO(KARAT) u GYD
$0.122065163
1 KaratDAO(KARAT) u ISK
kr0.0704099

KaratDAO Resurs

Za dublje razumijevanje KaratDAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena KaratDAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KaratDAO

Koliko KaratDAO (KARAT) vrijedi danas?
Cijena KARAT uživo u USD je 0.0005819 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KARAT u USD?
Trenutačna cijena KARAT u USD je $ 0.0005819. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KaratDAO?
Tržišna kapitalizacija za KARAT je $ 148.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KARAT?
Količina u optjecaju za KARAT je 255.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KARAT?
KARAT je postigao ATH cijenu od 0.05802041506845649 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KARAT?
KARAT je vidio ATL cijenu od 0.000463150077110209 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KARAT?
24-satni obujam trgovanja za KARAT je $ 54.85K USD.
Hoće li KARAT još narasti ove godine?
KARAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KARAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
KaratDAO (KARAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
10-17 19:52:08Ažuriranja industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Ažuriranja industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Ažuriranja industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
10-16 21:36:00Ažuriranja industrije
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06Ažuriranja industrije
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

