KANGO (KANGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00001097. Tijekom protekla 24 sata, KANGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001063 i najviše cijene $ 0.00001349, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KANGO je $ 0.000157848147221454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000010338988743936.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KANGO se promijenio za -7.59% u posljednjih sat vremena, -10.36% u posljednjih 24 sata i -17.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu KANGO (KANGO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija KANGO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 25.14K. Količina u optjecaju KANGO je 0.00, s ukupnom količinom od 287000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.15M.
KANGO (KANGO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena KANGO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000001269
-10.36%
30 dana
$ -0.00000321
-22.64%
60 dana
$ -0.00000407
-27.07%
90 dana
$ -0.00000703
-39.06%
KANGO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KANGO od $ -0.000001269 (-10.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
KANGO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000321 (-22.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
KANGO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KANGO od $ -0.00000407 (-27.07%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
KANGO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000703 (-39.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena KANGO (KANGO)?
KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.
KANGO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će KANGO (KANGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KANGO (KANGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KANGO.
Razumijevanje tokenomike KANGO (KANGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KANGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
