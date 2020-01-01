Kangamoon (KANG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kangamoon (KANG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kangamoon (KANG) Informacije Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Službena web stranica: https://kangamoon.game Bijela knjiga: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Kupi KANG odmah!

Kangamoon (KANG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kangamoon (KANG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Povijesni maksimum: $ 0.09216 $ 0.09216 $ 0.09216 Povijesni minimum: $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 Trenutna cijena: $ 0.0005941 $ 0.0005941 $ 0.0005941 Saznajte više o cijeni Kangamoon (KANG)

Kangamoon (KANG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kangamoon (KANG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KANG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KANG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KANG tokena, istražite KANG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti KANG Jeste li zainteresirani za dodavanje Kangamoon (KANG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje KANG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati KANG na MEXC-u odmah!

Kangamoon (KANG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena KANG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite KANG povijest cijena odmah!

KANG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KANG? Naša KANG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KANG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!