AssangeDAO (JUSTICE) Informacije A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Službena web stranica: https://assangedao.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Kupi JUSTICE odmah!

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AssangeDAO (JUSTICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Povijesni maksimum: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 Povijesni minimum: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 Trenutna cijena: $ 0.00006839 $ 0.00006839 $ 0.00006839 Saznajte više o cijeni AssangeDAO (JUSTICE)

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AssangeDAO (JUSTICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JUSTICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JUSTICE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JUSTICE tokena, istražite JUSTICE cijenu tokena uživo!

AssangeDAO (JUSTICE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena JUSTICE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite JUSTICE povijest cijena odmah!

JUSTICE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JUSTICE? Naša JUSTICE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JUSTICE predviđanje cijene tokena odmah!

