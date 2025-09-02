Više o JUNO

JUNO Cijena(JUNO)

1 JUNO u USD cijena uživo:

-7.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena JUNO (JUNO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:54:01 (UTC+8)

JUNO (JUNO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-6.79%

-7.30%

+5.28%

+5.28%

JUNO (JUNO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08514. Tijekom protekla 24 sata, JUNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08502 i najviše cijene $ 0.0965, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JUNO je $ 45.89096121164266, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06462010792455154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUNO se promijenio za -6.79% u posljednjih sat vremena, -7.30% u posljednjih 24 sata i +5.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JUNO (JUNO)

No.4204

0.00%

JUNO

Trenutačna tržišna kapitalizacija JUNO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.05K. Količina u optjecaju JUNO je 0.00, s ukupnom količinom od 110520000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.80M.

JUNO (JUNO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena JUNO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0067047-7.30%
30 dana$ +0.01421+20.03%
60 dana$ +0.0116+15.77%
90 dana$ -0.00881-9.38%
JUNO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JUNO od $ -0.0067047 (-7.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

JUNO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01421 (+20.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

JUNO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JUNO od $ +0.0116 (+15.77%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

JUNO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00881 (-9.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena JUNO (JUNO)?

Pogledajte JUNO stranicu Povijest cijena sada.

Što je JUNO (JUNO)

Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.

JUNO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje JUNO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JUNO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o JUNO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje JUNO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

JUNO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JUNO (JUNO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JUNO (JUNO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JUNO.

Provjerite JUNO predviđanje cijene sada!

JUNO (JUNO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JUNO (JUNO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUNO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti JUNO (JUNO)

Tražiš kako kupiti JUNO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti JUNO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

JUNO u lokalnim valutama

1 JUNO(JUNO) u VND
2,240.4591
1 JUNO(JUNO) u AUD
A$0.1294128
1 JUNO(JUNO) u GBP
0.0621522
1 JUNO(JUNO) u EUR
0.072369
1 JUNO(JUNO) u USD
$0.08514
1 JUNO(JUNO) u MYR
RM0.3592908
1 JUNO(JUNO) u TRY
3.5009568
1 JUNO(JUNO) u JPY
¥12.51558
1 JUNO(JUNO) u ARS
ARS$117.2726874
1 JUNO(JUNO) u RUB
6.8597298
1 JUNO(JUNO) u INR
7.49232
1 JUNO(JUNO) u IDR
Rp1,395.7374816
1 JUNO(JUNO) u KRW
118.578735
1 JUNO(JUNO) u PHP
4.8631968
1 JUNO(JUNO) u EGP
￡E.4.1309928
1 JUNO(JUNO) u BRL
R$0.4623102
1 JUNO(JUNO) u CAD
C$0.1166418
1 JUNO(JUNO) u BDT
10.3470642
1 JUNO(JUNO) u NGN
130.183317
1 JUNO(JUNO) u COP
$341.9273484
1 JUNO(JUNO) u ZAR
R.1.498464
1 JUNO(JUNO) u UAH
3.5222418
1 JUNO(JUNO) u VES
Bs12.43044
1 JUNO(JUNO) u CLP
$82.5858
1 JUNO(JUNO) u PKR
Rs24.1252704
1 JUNO(JUNO) u KZT
45.8231994
1 JUNO(JUNO) u THB
฿2.750022
1 JUNO(JUNO) u TWD
NT$2.6069868
1 JUNO(JUNO) u AED
د.إ0.3124638
1 JUNO(JUNO) u CHF
Fr0.068112
1 JUNO(JUNO) u HKD
HK$0.6632406
1 JUNO(JUNO) u AMD
֏32.5456164
1 JUNO(JUNO) u MAD
.د.م0.7645572
1 JUNO(JUNO) u MXN
$1.5861582
1 JUNO(JUNO) u SAR
ريال0.319275
1 JUNO(JUNO) u PLN
0.3099096
1 JUNO(JUNO) u RON
лв0.3686562
1 JUNO(JUNO) u SEK
kr0.7994646
1 JUNO(JUNO) u BGN
лв0.1421838
1 JUNO(JUNO) u HUF
Ft28.7338986
1 JUNO(JUNO) u CZK
1.775169
1 JUNO(JUNO) u KWD
د.ك0.0259677
1 JUNO(JUNO) u ILS
0.285219
1 JUNO(JUNO) u AOA
Kz77.6110698
1 JUNO(JUNO) u BHD
.د.ب0.03201264
1 JUNO(JUNO) u BMD
$0.08514
1 JUNO(JUNO) u DKK
kr0.5423418
1 JUNO(JUNO) u HNL
L2.2272624
1 JUNO(JUNO) u MUR
3.899412
1 JUNO(JUNO) u NAD
$1.4950584
1 JUNO(JUNO) u NOK
kr0.8514
1 JUNO(JUNO) u NZD
$0.1438866
1 JUNO(JUNO) u PAB
B/.0.08514
1 JUNO(JUNO) u PGK
K0.3601422
1 JUNO(JUNO) u QAR
ر.ق0.3099096
1 JUNO(JUNO) u RSD
дин.8.5208112

JUNO Resurs

Za dublje razumijevanje JUNO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena JUNO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JUNO

Koliko JUNO (JUNO) vrijedi danas?
Cijena JUNO uživo u USD je 0.08514 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUNO u USD?
Trenutačna cijena JUNO u USD je $ 0.08514. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JUNO?
Tržišna kapitalizacija za JUNO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUNO?
Količina u optjecaju za JUNO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUNO?
JUNO je postigao ATH cijenu od 45.89096121164266 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUNO?
JUNO je vidio ATL cijenu od 0.06462010792455154 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUNO?
24-satni obujam trgovanja za JUNO je $ 54.05K USD.
Hoće li JUNO još narasti ove godine?
JUNO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUNO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
JUNO (JUNO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

