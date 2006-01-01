Juneo Supernet (JUNE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Juneo Supernet (JUNE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Juneo Supernet (JUNE) Informacije

Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations.

Službena web stranica:
https://juneo.com/
Bijela knjiga:
https://juneo.com/litepaper
Istraživač blokova:
https://juneoscan.io/chain/2/

Juneo Supernet (JUNE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Juneo Supernet (JUNE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 45.00M
$ 45.00M$ 45.00M
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M
Povijesni maksimum:
$ 1.633
$ 1.633$ 1.633
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.105
$ 0.105$ 0.105

Juneo Supernet (JUNE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Juneo Supernet (JUNE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj JUNE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja JUNE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku JUNE tokena, istražite JUNE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti JUNE

Jeste li zainteresirani za dodavanje Juneo Supernet (JUNE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje JUNE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Juneo Supernet (JUNE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena JUNE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

JUNE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide JUNE? Naša JUNE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.