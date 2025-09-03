Više o JUNE

1 JUNE u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Juneo Supernet (JUNE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:59:53 (UTC+8)

Juneo Supernet (JUNE) Informacije o cijeni (USD)

+0.09%

+36.70%

+77.18%

+77.18%

Juneo Supernet (JUNE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1095. Tijekom protekla 24 sata, JUNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0694 i najviše cijene $ 0.1839, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JUNE se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +36.70% u posljednjih 24 sata i +77.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Juneo Supernet (JUNE)

$ 9.10K
$ 9.10K$ 9.10K

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

45,000,000
45,000,000 45,000,000

JUNEO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Juneo Supernet je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.10K. Količina u optjecaju JUNE je --, s ukupnom količinom od 45000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.93M.

Juneo Supernet (JUNE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Juneo Supernet za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.029398+36.70%
30 dana$ -0.0843-43.50%
60 dana$ -0.3305-75.12%
90 dana$ -0.3305-75.12%
Juneo Supernet promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JUNE od $ +0.029398 (+36.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Juneo Supernet 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0843 (-43.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Juneo Supernet 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JUNE od $ -0.3305 (-75.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Juneo Supernet 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3305 (-75.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Juneo Supernet (JUNE)?

Pogledajte Juneo Supernet stranicu Povijest cijena sada.

Što je Juneo Supernet (JUNE)

Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations.

Juneo Supernet dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Juneo Supernet ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JUNE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Juneo Supernet na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Juneo Supernet učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Juneo Supernet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Juneo Supernet (JUNE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Juneo Supernet (JUNE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Juneo Supernet.

Provjerite Juneo Supernet predviđanje cijene sada!

Juneo Supernet (JUNE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Juneo Supernet (JUNE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JUNE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Juneo Supernet (JUNE)

Tražiš kako kupiti Juneo Supernet? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Juneo Supernet na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Juneo Supernet Resurs

Za dublje razumijevanje Juneo Supernet, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Juneo Supernet web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Juneo Supernet

Koliko Juneo Supernet (JUNE) vrijedi danas?
Cijena JUNE uživo u USD je 0.1095 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JUNE u USD?
Trenutačna cijena JUNE u USD je $ 0.1095. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Juneo Supernet?
Tržišna kapitalizacija za JUNE je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JUNE?
Količina u optjecaju za JUNE je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JUNE?
JUNE je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JUNE?
JUNE je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za JUNE?
24-satni obujam trgovanja za JUNE je $ 9.10K USD.
Hoće li JUNE još narasti ove godine?
JUNE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JUNE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Juneo Supernet (JUNE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

