Joseon Mun (JSM) Informacije The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Službena web stranica: https://joseon.com/ Bijela knjiga: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Kupi JSM odmah!

Joseon Mun (JSM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Joseon Mun (JSM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 576.00M $ 576.00M $ 576.00M Povijesni maksimum: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Povijesni minimum: $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 $ 0.000288405072957311 Trenutna cijena: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 Saznajte više o cijeni Joseon Mun (JSM)

Joseon Mun (JSM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Joseon Mun (JSM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JSM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JSM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JSM tokena, istražite JSM cijenu tokena uživo!

Joseon Mun (JSM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena JSM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite JSM povijest cijena odmah!

JSM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JSM? Naša JSM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JSM predviđanje cijene tokena odmah!

