Jset coin Cijena(JSET)

1 JSET u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Jset coin (JSET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:53:31 (UTC+8)

Jset coin (JSET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
+36.92%

Jset coin (JSET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002455. Tijekom protekla 24 sata, JSETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002455 i najviše cijene $ 0.002455, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JSET je $ 5.1225452298370175, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00409765594632611.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JSET se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +36.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jset coin (JSET)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jset coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju JSET je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.

Jset coin (JSET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Jset coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.01146-82.36%
60 dana$ -0.004695-65.67%
90 dana$ -0.013245-84.37%
Jset coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JSET od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Jset coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01146 (-82.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Jset coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JSET od $ -0.004695 (-65.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Jset coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.013245 (-84.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Jset coin (JSET)?

Pogledajte Jset coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Jset coin (JSET)

It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it.

Jset coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Jset coin (JSET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jset coin (JSET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JSET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

JSET u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jset coin

Koliko Jset coin (JSET) vrijedi danas?
Cijena JSET uživo u USD je 0.002455 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JSET u USD?
Trenutačna cijena JSET u USD je $ 0.002455. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jset coin?
Tržišna kapitalizacija za JSET je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JSET?
Količina u optjecaju za JSET je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JSET?
JSET je postigao ATH cijenu od 5.1225452298370175 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JSET?
JSET je vidio ATL cijenu od 0.00409765594632611 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JSET?
24-satni obujam trgovanja za JSET je $ 0.00 USD.
Hoće li JSET još narasti ove godine?
JSET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JSET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Jset coin (JSET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

