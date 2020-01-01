Joltify (JOLT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Joltify (JOLT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Joltify (JOLT) Informacije Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain. Službena web stranica: https://www.joltify.io/ Bijela knjiga: https://docs.joltify.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5 Kupi JOLT odmah!

Joltify (JOLT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Joltify (JOLT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 348.75M $ 348.75M $ 348.75M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.16M $ 6.16M $ 6.16M Povijesni maksimum: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Povijesni minimum: $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 Trenutna cijena: $ 0.01232 $ 0.01232 $ 0.01232 Saznajte više o cijeni Joltify (JOLT)

Joltify (JOLT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Joltify (JOLT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JOLT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JOLT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JOLT tokena, istražite JOLT cijenu tokena uživo!

Joltify (JOLT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena JOLT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite JOLT povijest cijena odmah!

JOLT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JOLT? Naša JOLT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JOLT predviđanje cijene tokena odmah!

