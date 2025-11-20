JoJoWorld Cijena danas

Trenutačna cijena JoJoWorld (JOJO) danas je $ 0.02436, s promjenom od 0.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JOJO u USD je $ 0.02436 po JOJO.

JoJoWorld trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- JOJO. Tijekom posljednja 24 sata, JOJO trgovao je između $ 0.02355 (niska) i $ 0.02507 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, JOJO se kretao 0.00% u posljednjem satu i -10.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 52.85K.

Informacije o tržištu JoJoWorld (JOJO)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 52.85K$ 52.85K $ 52.85K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.49M$ 19.49M $ 19.49M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija JoJoWorld je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.85K. Količina u optjecaju JOJO je --, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.49M.