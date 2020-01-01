JLaunchpad (JLP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JLaunchpad (JLP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JLaunchpad (JLP) Informacije A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. Službena web stranica: https://www.jlaunchpad.com Bijela knjiga: https://docs.jlaunchpad.com Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f Kupi JLP odmah!

JLaunchpad (JLP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JLaunchpad (JLP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 424.00K $ 424.00K $ 424.00K Povijesni maksimum: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Povijesni minimum: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 Trenutna cijena: $ 0.000424 $ 0.000424 $ 0.000424 Saznajte više o cijeni JLaunchpad (JLP)

JLaunchpad (JLP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JLaunchpad (JLP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JLP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JLP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JLP tokena, istražite JLP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti JLP Jeste li zainteresirani za dodavanje JLaunchpad (JLP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje JLP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati JLP na MEXC-u odmah!

JLaunchpad (JLP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena JLP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite JLP povijest cijena odmah!

JLP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JLP? Naša JLP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JLP predviđanje cijene tokena odmah!

