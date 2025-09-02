Što je JLaunchpad (JLP)

A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

JLaunchpad (JLP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JLaunchpad (JLP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JLP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

JLaunchpad Resurs

Za dublje razumijevanje JLaunchpad, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JLaunchpad Koliko JLaunchpad (JLP) vrijedi danas? Cijena JLP uživo u USD je 0.0004299 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena JLP u USD? $ 0.0004299 . Provjerite Trenutačna cijena JLP u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija JLaunchpad? Tržišna kapitalizacija za JLP je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za JLP? Količina u optjecaju za JLP je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JLP? JLP je postigao ATH cijenu od 0.008487114292929202 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JLP? JLP je vidio ATL cijenu od 0.00025110873318845 USD . Koliki je obujam trgovanja za JLP? 24-satni obujam trgovanja za JLP je $ 32.28K USD . Hoće li JLP još narasti ove godine? JLP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JLP predviđanje cijene za detaljniju analizu.

JLaunchpad (JLP) Važna ažuriranja industrije

