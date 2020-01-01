JEWEL (JEWEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JEWEL (JEWEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JEWEL (JEWEL) Informacije JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Službena web stranica: https://defikingdoms.com/ Bijela knjiga: https://docs.defikingdoms.com/ Istraživač blokova: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f Kupi JEWEL odmah!

JEWEL (JEWEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JEWEL (JEWEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Ukupna količina: $ 121.01M $ 121.01M $ 121.01M Količina u optjecaju: $ 113.54M $ 113.54M $ 113.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M Povijesni maksimum: $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 Povijesni minimum: $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 Trenutna cijena: $ 0.03638 $ 0.03638 $ 0.03638 Saznajte više o cijeni JEWEL (JEWEL)

JEWEL (JEWEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JEWEL (JEWEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JEWEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JEWEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JEWEL tokena, istražite JEWEL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti JEWEL Jeste li zainteresirani za dodavanje JEWEL (JEWEL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje JEWEL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati JEWEL na MEXC-u odmah!

JEWEL (JEWEL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena JEWEL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite JEWEL povijest cijena odmah!

JEWEL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JEWEL? Naša JEWEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JEWEL predviđanje cijene tokena odmah!

