Što je JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL (JEWEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JEWEL (JEWEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JEWEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti JEWEL (JEWEL)

JEWEL u lokalnim valutama

JEWEL Resurs

Za dublje razumijevanje JEWEL, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JEWEL Koliko JEWEL (JEWEL) vrijedi danas? Cijena JEWEL uživo u USD je 0.03433 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena JEWEL u USD? $ 0.03433 . Kolika je tržišna kapitalizacija JEWEL? Tržišna kapitalizacija za JEWEL je $ 3.90M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za JEWEL? Količina u optjecaju za JEWEL je 113.54M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JEWEL? JEWEL je postigao ATH cijenu od 23.36459909812949 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JEWEL? JEWEL je vidio ATL cijenu od 0.010132781636744387 USD . Koliki je obujam trgovanja za JEWEL? 24-satni obujam trgovanja za JEWEL je $ 54.70K USD .

JEWEL (JEWEL) Važna ažuriranja industrije

