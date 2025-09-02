JEWEL (JEWEL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03433. Tijekom protekla 24 sata, JEWELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03404 i najviše cijene $ 0.0364, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JEWEL je $ 23.36459909812949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.010132781636744387.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JEWEL se promijenio za -4.32% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -8.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu JEWEL (JEWEL)
No.1490
$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M
$ 54.70K
$ 54.70K$ 54.70K
$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M
113.54M
113.54M 113.54M
121,010,985.61186135
121,010,985.61186135 121,010,985.61186135
NONE
Trenutačna tržišna kapitalizacija JEWEL je $ 3.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.70K. Količina u optjecaju JEWEL je 113.54M, s ukupnom količinom od 121010985.61186135. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.15M.
JEWEL (JEWEL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena JEWEL za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0009872
-2.80%
30 dana
$ -0.0015
-4.19%
60 dana
$ -0.00367
-9.66%
90 dana
$ -0.01109
-24.42%
JEWEL promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u JEWEL od $ -0.0009872 (-2.80%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
JEWEL 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0015 (-4.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
JEWEL 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JEWEL od $ -0.00367 (-9.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
JEWEL 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01109 (-24.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
JEWEL Token description:
DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!
Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use:
https://supply.defikingdoms.com/jewel
or
https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply
JEWEL dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti JEWEL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje JEWEL učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
