JetTon Game Logotip

JetTon Game Cijena(JETTON)

1 JETTON u USD cijena uživo:

$0.18504
-0.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena JetTon Game (JETTON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:40:55 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.18479
24-satna najniža cijena
$ 0.18784
24-satna najviša cijena

$ 0.18479
$ 0.18784
$ 3.4354176484113172
$ 0.1199002098862238
+0.12%

-0.22%

-0.54%

-0.54%

JetTon Game (JETTON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.18504. Tijekom protekla 24 sata, JETTONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.18479 i najviše cijene $ 0.18784, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JETTON je $ 3.4354176484113172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1199002098862238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JETTON se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -0.22% u posljednjih 24 sata i -0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu JetTon Game (JETTON)

No.1960

$ 1.50M
$ 72.26K
$ 18.50M
8.11M
100,000,000
84,098,401
8.11%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija JetTon Game je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.26K. Količina u optjecaju JETTON je 8.11M, s ukupnom količinom od 84098401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.50M.

JetTon Game (JETTON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena JetTon Game za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000408-0.22%
30 dana$ -0.01005-5.16%
60 dana$ -0.00486-2.56%
90 dana$ +0.00464+2.57%
JetTon Game promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JETTON od $ -0.000408 (-0.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

JetTon Game 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01005 (-5.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

JetTon Game 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JETTON od $ -0.00486 (-2.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

JetTon Game 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00464 (+2.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena JetTon Game (JETTON)?

Pogledajte JetTon Game stranicu Povijest cijena sada.

Što je JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje JetTon Game ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JETTON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o JetTon Game na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje JetTon Game učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

JetTon Game Predviđanje cijene (USD)

Koliko će JetTon Game (JETTON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših JetTon Game (JETTON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za JetTon Game.

Provjerite JetTon Game predviđanje cijene sada!

JetTon Game (JETTON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike JetTon Game (JETTON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JETTON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti JetTon Game (JETTON)

Tražiš kako kupiti JetTon Game? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti JetTon Game na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

JETTON u lokalnim valutama

1 JetTon Game(JETTON) u VND
4,869.3276
1 JetTon Game(JETTON) u AUD
A$0.2812608
1 JetTon Game(JETTON) u GBP
0.1350792
1 JetTon Game(JETTON) u EUR
0.157284
1 JetTon Game(JETTON) u USD
$0.18504
1 JetTon Game(JETTON) u MYR
RM0.7808688
1 JetTon Game(JETTON) u TRY
7.6125456
1 JetTon Game(JETTON) u JPY
¥27.20088
1 JetTon Game(JETTON) u ARS
ARS$254.8759464
1 JetTon Game(JETTON) u RUB
14.9086728
1 JetTon Game(JETTON) u INR
16.28352
1 JetTon Game(JETTON) u IDR
Rp3,033.4421376
1 JetTon Game(JETTON) u KRW
258.075288
1 JetTon Game(JETTON) u PHP
10.5694848
1 JetTon Game(JETTON) u EGP
￡E.8.9781408
1 JetTon Game(JETTON) u BRL
R$1.0047672
1 JetTon Game(JETTON) u CAD
C$0.2535048
1 JetTon Game(JETTON) u BDT
22.4879112
1 JetTon Game(JETTON) u NGN
283.3684056
1 JetTon Game(JETTON) u COP
$743.1317424
1 JetTon Game(JETTON) u ZAR
R.3.2604048
1 JetTon Game(JETTON) u UAH
7.6551048
1 JetTon Game(JETTON) u VES
Bs27.01584
1 JetTon Game(JETTON) u CLP
$179.4888
1 JetTon Game(JETTON) u PKR
Rs52.4329344
1 JetTon Game(JETTON) u KZT
99.5903784
1 JetTon Game(JETTON) u THB
฿5.9786424
1 JetTon Game(JETTON) u TWD
NT$5.6677752
1 JetTon Game(JETTON) u AED
د.إ0.6790968
1 JetTon Game(JETTON) u CHF
Fr0.148032
1 JetTon Game(JETTON) u HKD
HK$1.4414616
1 JetTon Game(JETTON) u AMD
֏70.7333904
1 JetTon Game(JETTON) u MAD
.د.م1.6616592
1 JetTon Game(JETTON) u MXN
$3.450996
1 JetTon Game(JETTON) u SAR
ريال0.6939
1 JetTon Game(JETTON) u PLN
0.6716952
1 JetTon Game(JETTON) u RON
лв0.8012232
1 JetTon Game(JETTON) u SEK
kr1.7375256
1 JetTon Game(JETTON) u BGN
лв0.3090168
1 JetTon Game(JETTON) u HUF
Ft62.4065904
1 JetTon Game(JETTON) u CZK
3.8562336
1 JetTon Game(JETTON) u KWD
د.ك0.0564372
1 JetTon Game(JETTON) u ILS
0.619884
1 JetTon Game(JETTON) u AOA
Kz168.6769128
1 JetTon Game(JETTON) u BHD
.د.ب0.06976008
1 JetTon Game(JETTON) u BMD
$0.18504
1 JetTon Game(JETTON) u DKK
kr1.1787048
1 JetTon Game(JETTON) u HNL
L4.8406464
1 JetTon Game(JETTON) u MUR
8.474832
1 JetTon Game(JETTON) u NAD
$3.2493024
1 JetTon Game(JETTON) u NOK
kr1.8485496
1 JetTon Game(JETTON) u NZD
$0.3127176
1 JetTon Game(JETTON) u PAB
B/.0.18504
1 JetTon Game(JETTON) u PGK
K0.7827192
1 JetTon Game(JETTON) u QAR
ر.ق0.6735456
1 JetTon Game(JETTON) u RSD
дин.18.5077008

JetTon Game Resurs

Za dublje razumijevanje JetTon Game, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena JetTon Game web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o JetTon Game

Koliko JetTon Game (JETTON) vrijedi danas?
Cijena JETTON uživo u USD je 0.18504 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JETTON u USD?
Trenutačna cijena JETTON u USD je $ 0.18504. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija JetTon Game?
Tržišna kapitalizacija za JETTON je $ 1.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JETTON?
Količina u optjecaju za JETTON je 8.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JETTON?
JETTON je postigao ATH cijenu od 3.4354176484113172 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JETTON?
JETTON je vidio ATL cijenu od 0.1199002098862238 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JETTON?
24-satni obujam trgovanja za JETTON je $ 72.26K USD.
Hoće li JETTON još narasti ove godine?
JETTON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JETTON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
JetTon Game (JETTON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

