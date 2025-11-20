JDcom Cijena danas

Trenutačna cijena JDcom (JDON) danas je $ 29.15, s promjenom od 0.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije JDON u USD je $ 29.15 po JDON.

JDcom trenutačno je na #2144 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 877.64K, s količinom u optjecaju od 30.11K JDON. Tijekom posljednja 24 sata, JDON trgovao je između $ 28.74 (niska) i $ 29.43 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 36.90868486875765, dok je rekordna najniža cijena bila $ 28.76876671655454.

U kratkoročnim performansama, JDON se kretao -0.28% u posljednjem satu i -7.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 60.99K.

Informacije o tržištu JDcom (JDON)

Trenutačna tržišna kapitalizacija JDcom je $ 877.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.99K. Količina u optjecaju JDON je 30.11K, s ukupnom količinom od 30107.69321481. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 877.64K.