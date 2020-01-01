Jager Hunter (JAGER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jager Hunter (JAGER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jager Hunter (JAGER) Informacije Službena web stranica: https://jager.meme Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 Kupi JAGER odmah!

Jager Hunter (JAGER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jager Hunter (JAGER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Ukupna količina: $ 13,670.49T $ 13,670.49T $ 13,670.49T Količina u optjecaju: $ 13,670.49T $ 13,670.49T $ 13,670.49T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.79M $ 10.79M $ 10.79M Povijesni maksimum: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 Povijesni minimum: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Trenutna cijena: $ 0.0000000007392 $ 0.0000000007392 $ 0.0000000007392 Saznajte više o cijeni Jager Hunter (JAGER)

Jager Hunter (JAGER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jager Hunter (JAGER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JAGER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JAGER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JAGER tokena, istražite JAGER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti JAGER Jeste li zainteresirani za dodavanje Jager Hunter (JAGER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje JAGER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati JAGER na MEXC-u odmah!

Jager Hunter (JAGER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena JAGER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite JAGER povijest cijena odmah!

JAGER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JAGER? Naša JAGER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JAGER predviđanje cijene tokena odmah!

