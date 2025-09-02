Više o JAGER

JAGER Informacije o cijeni

JAGER Službena web stranica

JAGER Tokenomija

JAGER Prognoza cijena

JAGER Povijest

Vodič za kupnju JAGER

Konverter JAGER u fiducijarnu valutu

JAGER Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Jager Hunter Logotip

Jager Hunter Cijena(JAGER)

1 JAGER u USD cijena uživo:

$0.0000000007773
$0.0000000007773$0.0000000007773
-2.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jager Hunter (JAGER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:52:27 (UTC+8)

Jager Hunter (JAGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000000741
$ 0.000000000741$ 0.000000000741
24-satna najniža cijena
$ 0.000000000879
$ 0.000000000879$ 0.000000000879
24-satna najviša cijena

$ 0.000000000741
$ 0.000000000741$ 0.000000000741

$ 0.000000000879
$ 0.000000000879$ 0.000000000879

$ 0.000000005091894778
$ 0.000000005091894778$ 0.000000005091894778

$ 0.000000000013435127
$ 0.000000000013435127$ 0.000000000013435127

-0.88%

-2.88%

-10.85%

-10.85%

Jager Hunter (JAGER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000007773. Tijekom protekla 24 sata, JAGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000000741 i najviše cijene $ 0.000000000879, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JAGER je $ 0.000000005091894778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000013435127.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JAGER se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -2.88% u posljednjih 24 sata i -10.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jager Hunter (JAGER)

No.1075

$ 10.63M
$ 10.63M$ 10.63M

$ 87.48K
$ 87.48K$ 87.48K

$ 11.35M
$ 11.35M$ 11.35M

13,676.06T
13,676.06T 13,676.06T

14,600,000,000,000,000
14,600,000,000,000,000 14,600,000,000,000,000

13,676,064,906,603,422
13,676,064,906,603,422 13,676,064,906,603,422

93.67%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jager Hunter je $ 10.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 87.48K. Količina u optjecaju JAGER je 13,676.06T, s ukupnom količinom od 13676064906603422. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.35M.

Jager Hunter (JAGER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Jager Hunter za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000002305-2.88%
30 dana$ +0.0000000003566+84.76%
60 dana$ +0.0000000001991+34.43%
90 dana$ -0.0000000008458-52.12%
Jager Hunter promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JAGER od $ -0.00000000002305 (-2.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Jager Hunter 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000003566 (+84.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Jager Hunter 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JAGER od $ +0.0000000001991 (+34.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Jager Hunter 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000008458 (-52.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Jager Hunter (JAGER)?

Pogledajte Jager Hunter stranicu Povijest cijena sada.

Što je Jager Hunter (JAGER)

Jager Hunter dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Jager Hunter ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JAGER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Jager Hunter na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Jager Hunter učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Jager Hunter Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jager Hunter (JAGER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jager Hunter (JAGER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jager Hunter.

Provjerite Jager Hunter predviđanje cijene sada!

Jager Hunter (JAGER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jager Hunter (JAGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JAGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Jager Hunter (JAGER)

Tražiš kako kupiti Jager Hunter? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Jager Hunter na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

JAGER u lokalnim valutama

1 Jager Hunter(JAGER) u VND
0.0000204546495
1 Jager Hunter(JAGER) u AUD
A$0.000000001181496
1 Jager Hunter(JAGER) u GBP
0.000000000567429
1 Jager Hunter(JAGER) u EUR
0.000000000660705
1 Jager Hunter(JAGER) u USD
$0.0000000007773
1 Jager Hunter(JAGER) u MYR
RM0.000000003280206
1 Jager Hunter(JAGER) u TRY
0.000000031962576
1 Jager Hunter(JAGER) u JPY
¥0.0000001142631
1 Jager Hunter(JAGER) u ARS
ARS$0.000001070660793
1 Jager Hunter(JAGER) u RUB
0.000000062627061
1 Jager Hunter(JAGER) u INR
0.0000000684024
1 Jager Hunter(JAGER) u IDR
Rp0.000012742620912
1 Jager Hunter(JAGER) u KRW
0.000001082584575
1 Jager Hunter(JAGER) u PHP
0.000000044399376
1 Jager Hunter(JAGER) u EGP
￡E.0.000000037714596
1 Jager Hunter(JAGER) u BRL
R$0.000000004220739
1 Jager Hunter(JAGER) u CAD
C$0.000000001064901
1 Jager Hunter(JAGER) u BDT
0.000000094465269
1 Jager Hunter(JAGER) u NGN
0.000001188530565
1 Jager Hunter(JAGER) u COP
$0.000003121683438
1 Jager Hunter(JAGER) u ZAR
R.0.00000001368048
1 Jager Hunter(JAGER) u UAH
0.000000032156901
1 Jager Hunter(JAGER) u VES
Bs0.0000001134858
1 Jager Hunter(JAGER) u CLP
$0.000000753981
1 Jager Hunter(JAGER) u PKR
Rs0.000000220255728
1 Jager Hunter(JAGER) u KZT
0.000000418350633
1 Jager Hunter(JAGER) u THB
฿0.00000002510679
1 Jager Hunter(JAGER) u TWD
NT$0.000000023800926
1 Jager Hunter(JAGER) u AED
د.إ0.000000002852691
1 Jager Hunter(JAGER) u CHF
Fr0.00000000062184
1 Jager Hunter(JAGER) u HKD
HK$0.000000006055167
1 Jager Hunter(JAGER) u AMD
֏0.000000297130698
1 Jager Hunter(JAGER) u MAD
.د.م0.000000006980154
1 Jager Hunter(JAGER) u MXN
$0.000000014481099
1 Jager Hunter(JAGER) u SAR
ريال0.000000002914875
1 Jager Hunter(JAGER) u PLN
0.000000002829372
1 Jager Hunter(JAGER) u RON
лв0.000000003365709
1 Jager Hunter(JAGER) u SEK
kr0.000000007298847
1 Jager Hunter(JAGER) u BGN
лв0.000000001298091
1 Jager Hunter(JAGER) u HUF
Ft0.000000262330977
1 Jager Hunter(JAGER) u CZK
0.000000016206705
1 Jager Hunter(JAGER) u KWD
د.ك0.0000000002370765
1 Jager Hunter(JAGER) u ILS
0.000000002603955
1 Jager Hunter(JAGER) u AOA
Kz0.000000708563361
1 Jager Hunter(JAGER) u BHD
.د.ب0.0000000002922648
1 Jager Hunter(JAGER) u BMD
$0.0000000007773
1 Jager Hunter(JAGER) u DKK
kr0.000000004951401
1 Jager Hunter(JAGER) u HNL
L0.000000020334168
1 Jager Hunter(JAGER) u MUR
0.00000003560034
1 Jager Hunter(JAGER) u NAD
$0.000000013649388
1 Jager Hunter(JAGER) u NOK
kr0.000000007773
1 Jager Hunter(JAGER) u NZD
$0.000000001313637
1 Jager Hunter(JAGER) u PAB
B/.0.0000000007773
1 Jager Hunter(JAGER) u PGK
K0.000000003287979
1 Jager Hunter(JAGER) u QAR
ر.ق0.000000002829372
1 Jager Hunter(JAGER) u RSD
дин.0.000000077792184

Jager Hunter Resurs

Za dublje razumijevanje Jager Hunter, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Jager Hunter web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jager Hunter

Koliko Jager Hunter (JAGER) vrijedi danas?
Cijena JAGER uživo u USD je 0.0000000007773 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JAGER u USD?
Trenutačna cijena JAGER u USD je $ 0.0000000007773. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jager Hunter?
Tržišna kapitalizacija za JAGER je $ 10.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JAGER?
Količina u optjecaju za JAGER je 13,676.06T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JAGER?
JAGER je postigao ATH cijenu od 0.000000005091894778 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JAGER?
JAGER je vidio ATL cijenu od 0.000000000013435127 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JAGER?
24-satni obujam trgovanja za JAGER je $ 87.48K USD.
Hoće li JAGER još narasti ove godine?
JAGER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JAGER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:52:27 (UTC+8)

Jager Hunter (JAGER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

JAGER u USD kalkulator

Iznos

JAGER
JAGER
USD
USD

1 JAGER = 0 USD

Trgujte JAGER

JAGERUSDT
$0.0000000007773
$0.0000000007773$0.0000000007773
-2.98%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine