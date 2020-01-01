izumi Finance (IZI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u izumi Finance (IZI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

izumi Finance (IZI) Informacije izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Službena web stranica: https://izumi.finance/home Bijela knjiga: https://docs.izumi.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

izumi Finance (IZI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za izumi Finance (IZI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.24M $ 8.24M $ 8.24M Povijesni maksimum: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Povijesni minimum: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Trenutna cijena: $ 0.004121 $ 0.004121 $ 0.004121 Saznajte više o cijeni izumi Finance (IZI)

izumi Finance (IZI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike izumi Finance (IZI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IZI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IZI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IZI tokena, istražite IZI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IZI

izumi Finance (IZI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IZI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

IZI Predviđanje cijene

