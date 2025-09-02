Što je izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance (IZI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike izumi Finance (IZI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IZI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o izumi Finance Koliko izumi Finance (IZI) vrijedi danas? Cijena IZI uživo u USD je 0.004125 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena IZI u USD? $ 0.004125 . Provjerite Trenutačna cijena IZI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija izumi Finance? Tržišna kapitalizacija za IZI je $ 3.25M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za IZI? Količina u optjecaju za IZI je 787.40M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IZI? IZI je postigao ATH cijenu od 0.22582181306541096 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IZI? IZI je vidio ATL cijenu od 0.003707408845399886 USD . Koliki je obujam trgovanja za IZI? 24-satni obujam trgovanja za IZI je $ 9.70K USD . Hoće li IZI još narasti ove godine? IZI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IZI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

izumi Finance (IZI) Važna ažuriranja industrije

