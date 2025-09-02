Više o IZI

izumi Finance Logotip

izumi Finance Cijena(IZI)

1 IZI u USD cijena uživo:

-0.33%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena izumi Finance (IZI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:49:40 (UTC+8)

izumi Finance (IZI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.05%

-0.33%

-0.70%

-0.70%

izumi Finance (IZI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004125. Tijekom protekla 24 sata, IZItrgovalo je između najniže cijene $ 0.004106 i najviše cijene $ 0.004285, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IZI je $ 0.22582181306541096, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003707408845399886.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IZI se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu izumi Finance (IZI)

No.1601

39.37%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija izumi Finance je $ 3.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.70K. Količina u optjecaju IZI je 787.40M, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.25M.

izumi Finance (IZI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena izumi Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001366-0.33%
30 dana$ +0.000098+2.43%
60 dana$ -0.000252-5.76%
90 dana$ -0.000321-7.22%
izumi Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IZI od $ -0.00001366 (-0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

izumi Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000098 (+2.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

izumi Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IZI od $ -0.000252 (-5.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

izumi Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000321 (-7.22%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena izumi Finance (IZI)?

Pogledajte izumi Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje izumi Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IZI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o izumi Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje izumi Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

izumi Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će izumi Finance (IZI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših izumi Finance (IZI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za izumi Finance.

Provjerite izumi Finance predviđanje cijene sada!

izumi Finance (IZI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike izumi Finance (IZI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IZI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti izumi Finance (IZI)

Tražiš kako kupiti izumi Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti izumi Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IZI u lokalnim valutama

1 izumi Finance(IZI) u VND
108.549375
1 izumi Finance(IZI) u AUD
A$0.00627
1 izumi Finance(IZI) u GBP
0.00301125
1 izumi Finance(IZI) u EUR
0.00350625
1 izumi Finance(IZI) u USD
$0.004125
1 izumi Finance(IZI) u MYR
RM0.0174075
1 izumi Finance(IZI) u TRY
0.16974375
1 izumi Finance(IZI) u JPY
¥0.606375
1 izumi Finance(IZI) u ARS
ARS$5.68181625
1 izumi Finance(IZI) u RUB
0.33231
1 izumi Finance(IZI) u INR
0.3630825
1 izumi Finance(IZI) u IDR
Rp67.62294
1 izumi Finance(IZI) u KRW
5.7531375
1 izumi Finance(IZI) u PHP
0.23566125
1 izumi Finance(IZI) u EGP
￡E.0.20018625
1 izumi Finance(IZI) u BRL
R$0.02239875
1 izumi Finance(IZI) u CAD
C$0.00565125
1 izumi Finance(IZI) u BDT
0.50131125
1 izumi Finance(IZI) u NGN
6.31698375
1 izumi Finance(IZI) u COP
$16.5662475
1 izumi Finance(IZI) u ZAR
R.0.0726
1 izumi Finance(IZI) u UAH
0.17089875
1 izumi Finance(IZI) u VES
Bs0.60225
1 izumi Finance(IZI) u CLP
$3.993
1 izumi Finance(IZI) u PKR
Rs1.17051
1 izumi Finance(IZI) u KZT
2.223705
1 izumi Finance(IZI) u THB
฿0.13319625
1 izumi Finance(IZI) u TWD
NT$0.12639
1 izumi Finance(IZI) u AED
د.إ0.01513875
1 izumi Finance(IZI) u CHF
Fr0.0033
1 izumi Finance(IZI) u HKD
HK$0.03213375
1 izumi Finance(IZI) u AMD
֏1.5768225
1 izumi Finance(IZI) u MAD
.د.م0.0370425
1 izumi Finance(IZI) u MXN
$0.07693125
1 izumi Finance(IZI) u SAR
ريال0.01546875
1 izumi Finance(IZI) u PLN
0.015015
1 izumi Finance(IZI) u RON
лв0.01786125
1 izumi Finance(IZI) u SEK
kr0.03873375
1 izumi Finance(IZI) u BGN
лв0.00688875
1 izumi Finance(IZI) u HUF
Ft1.3926
1 izumi Finance(IZI) u CZK
0.0860475
1 izumi Finance(IZI) u KWD
د.ك0.001258125
1 izumi Finance(IZI) u ILS
0.01381875
1 izumi Finance(IZI) u AOA
Kz3.76022625
1 izumi Finance(IZI) u BHD
.د.ب0.001555125
1 izumi Finance(IZI) u BMD
$0.004125
1 izumi Finance(IZI) u DKK
kr0.02627625
1 izumi Finance(IZI) u HNL
L0.108075
1 izumi Finance(IZI) u MUR
0.188925
1 izumi Finance(IZI) u NAD
$0.07255875
1 izumi Finance(IZI) u NOK
kr0.04120875
1 izumi Finance(IZI) u NZD
$0.00697125
1 izumi Finance(IZI) u PAB
B/.0.004125
1 izumi Finance(IZI) u PGK
K0.01744875
1 izumi Finance(IZI) u QAR
ر.ق0.015015
1 izumi Finance(IZI) u RSD
дин.0.41283

izumi Finance Resurs

Za dublje razumijevanje izumi Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena izumi Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o izumi Finance

Koliko izumi Finance (IZI) vrijedi danas?
Cijena IZI uživo u USD je 0.004125 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IZI u USD?
Trenutačna cijena IZI u USD je $ 0.004125. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija izumi Finance?
Tržišna kapitalizacija za IZI je $ 3.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IZI?
Količina u optjecaju za IZI je 787.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IZI?
IZI je postigao ATH cijenu od 0.22582181306541096 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IZI?
IZI je vidio ATL cijenu od 0.003707408845399886 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IZI?
24-satni obujam trgovanja za IZI je $ 9.70K USD.
Hoće li IZI još narasti ove godine?
IZI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IZI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:49:40 (UTC+8)

izumi Finance (IZI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

