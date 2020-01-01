IX Token (IXT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IX Token (IXT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IX Token (IXT) Informacije PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Službena web stranica: https://www.planetix.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.planetix.com/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Kupi IXT odmah!

IX Token (IXT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IX Token (IXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M Ukupna količina: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Količina u optjecaju: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M Povijesni maksimum: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Povijesni minimum: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Trenutna cijena: $ 0.12478 $ 0.12478 $ 0.12478 Saznajte više o cijeni IX Token (IXT)

IX Token (IXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IX Token (IXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IXT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IXT tokena, istražite IXT cijenu tokena uživo!

