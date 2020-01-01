ivendPay (IVPAY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ivendPay (IVPAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ivendPay (IVPAY) Informacije IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease. Službena web stranica: https://ivendpay.com Bijela knjiga: https://ivendpay.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb Kupi IVPAY odmah!

ivendPay (IVPAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ivendPay (IVPAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 928.33M $ 928.33M $ 928.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Povijesni maksimum: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Povijesni minimum: $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 $ 0.001054773631701049 Trenutna cijena: $ 0.00185 $ 0.00185 $ 0.00185 Saznajte više o cijeni ivendPay (IVPAY)

ivendPay (IVPAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ivendPay (IVPAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IVPAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IVPAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IVPAY tokena, istražite IVPAY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IVPAY Jeste li zainteresirani za dodavanje ivendPay (IVPAY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IVPAY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati IVPAY na MEXC-u odmah!

ivendPay (IVPAY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IVPAY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IVPAY povijest cijena odmah!

IVPAY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IVPAY? Naša IVPAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IVPAY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!