ivendPay (IVPAY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002025. Tijekom protekla 24 sata, IVPAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001971 i najviše cijene $ 0.002034, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IVPAY je $ 42.96760386911836, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001054773631701049.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IVPAY se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +8.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ivendPay (IVPAY)
Trenutačna tržišna kapitalizacija ivendPay je $ 1.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 35.43K. Količina u optjecaju IVPAY je 927.42M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.03M.
ivendPay (IVPAY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ivendPay za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00001786
+0.89%
30 dana
$ +0.000435
+27.35%
60 dana
$ +0.000805
+65.98%
90 dana
$ +0.000566
+38.79%
ivendPay promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u IVPAY od $ +0.00001786 (+0.89%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ivendPay 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000435 (+27.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ivendPay 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IVPAY od $ +0.000805 (+65.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ivendPay 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000566 (+38.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ivendPay (IVPAY)?
IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.
ivendPay dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ivendPay ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti IVPAY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o ivendPay na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ivendPay učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
ivendPay Predviđanje cijene (USD)
Koliko će ivendPay (IVPAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ivendPay (IVPAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ivendPay.
Razumijevanje tokenomike ivendPay (IVPAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IVPAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti ivendPay (IVPAY)
Tražiš kako kupiti ivendPay? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ivendPay na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.