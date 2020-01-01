Invest Zone (IVFUN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Invest Zone (IVFUN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Invest Zone (IVFUN) Informacije IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. Službena web stranica: https://ivfun.meme/ Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Kupi IVFUN odmah!

Invest Zone (IVFUN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Invest Zone (IVFUN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 292.41K $ 292.41K $ 292.41K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 311.00K $ 311.00K $ 311.00K Povijesni maksimum: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 Povijesni minimum: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 Trenutna cijena: $ 0.000311 $ 0.000311 $ 0.000311 Saznajte više o cijeni Invest Zone (IVFUN)

Invest Zone (IVFUN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Invest Zone (IVFUN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IVFUN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IVFUN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IVFUN tokena, istražite IVFUN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IVFUN Jeste li zainteresirani za dodavanje Invest Zone (IVFUN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IVFUN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati IVFUN na MEXC-u odmah!

Invest Zone (IVFUN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IVFUN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IVFUN povijest cijena odmah!

IVFUN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IVFUN? Naša IVFUN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IVFUN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!