Invest Zone Cijena(IVFUN)

1 IVFUN u USD cijena uživo:

$0.0003001
$0.0003001$0.0003001
-10.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Invest Zone (IVFUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:40:19 (UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003001
$ 0.0003001$ 0.0003001
24-satna najniža cijena
$ 0.0003782
$ 0.0003782$ 0.0003782
24-satna najviša cijena

$ 0.0003001
$ 0.0003001$ 0.0003001

$ 0.0003782
$ 0.0003782$ 0.0003782

$ 0.07865273043037722
$ 0.07865273043037722$ 0.07865273043037722

$ 0.000225814595489096
$ 0.000225814595489096$ 0.000225814595489096

-10.13%

-10.12%

-19.42%

-19.42%

Invest Zone (IVFUN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003001. Tijekom protekla 24 sata, IVFUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003001 i najviše cijene $ 0.0003782, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IVFUN je $ 0.07865273043037722, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000225814595489096.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IVFUN se promijenio za -10.13% u posljednjih sat vremena, -10.12% u posljednjih 24 sata i -19.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Invest Zone (IVFUN)

No.2539

$ 282.16K
$ 282.16K$ 282.16K

$ 91.67
$ 91.67$ 91.67

$ 300.10K
$ 300.10K$ 300.10K

940.22M
940.22M 940.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

94.02%

TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija Invest Zone je $ 282.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 91.67. Količina u optjecaju IVFUN je 940.22M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 300.10K.

Invest Zone (IVFUN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Invest Zone za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003379-10.12%
30 dana$ -0.0000827-21.61%
60 dana$ -0.0001059-26.09%
90 dana$ -0.0001305-30.31%
Invest Zone promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IVFUN od $ -0.00003379 (-10.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Invest Zone 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000827 (-21.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Invest Zone 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IVFUN od $ -0.0001059 (-26.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Invest Zone 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001305 (-30.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Invest Zone (IVFUN)?

Pogledajte Invest Zone stranicu Povijest cijena sada.

Što je Invest Zone (IVFUN)

IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.

Invest Zone dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Invest Zone ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IVFUN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Invest Zone na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Invest Zone učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Invest Zone Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Invest Zone (IVFUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Invest Zone (IVFUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Invest Zone.

Provjerite Invest Zone predviđanje cijene sada!

Invest Zone (IVFUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Invest Zone (IVFUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IVFUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Invest Zone (IVFUN)

Tražiš kako kupiti Invest Zone? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Invest Zone na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IVFUN u lokalnim valutama

1 Invest Zone(IVFUN) u VND
7.8971315
1 Invest Zone(IVFUN) u AUD
A$0.000456152
1 Invest Zone(IVFUN) u GBP
0.000219073
1 Invest Zone(IVFUN) u EUR
0.000255085
1 Invest Zone(IVFUN) u USD
$0.0003001
1 Invest Zone(IVFUN) u MYR
RM0.001266422
1 Invest Zone(IVFUN) u TRY
0.012346114
1 Invest Zone(IVFUN) u JPY
¥0.0441147
1 Invest Zone(IVFUN) u ARS
ARS$0.413360741
1 Invest Zone(IVFUN) u RUB
0.024179057
1 Invest Zone(IVFUN) u INR
0.0264088
1 Invest Zone(IVFUN) u IDR
Rp4.919671344
1 Invest Zone(IVFUN) u KRW
0.41854947
1 Invest Zone(IVFUN) u PHP
0.017141712
1 Invest Zone(IVFUN) u EGP
￡E.0.014560852
1 Invest Zone(IVFUN) u BRL
R$0.001629543
1 Invest Zone(IVFUN) u CAD
C$0.000411137
1 Invest Zone(IVFUN) u BDT
0.036471153
1 Invest Zone(IVFUN) u NGN
0.459570139
1 Invest Zone(IVFUN) u COP
$1.205219606
1 Invest Zone(IVFUN) u ZAR
R.0.005287762
1 Invest Zone(IVFUN) u UAH
0.012415137
1 Invest Zone(IVFUN) u VES
Bs0.0438146
1 Invest Zone(IVFUN) u CLP
$0.291097
1 Invest Zone(IVFUN) u PKR
Rs0.085036336
1 Invest Zone(IVFUN) u KZT
0.161516821
1 Invest Zone(IVFUN) u THB
฿0.009696231
1 Invest Zone(IVFUN) u TWD
NT$0.009192063
1 Invest Zone(IVFUN) u AED
د.إ0.001101367
1 Invest Zone(IVFUN) u CHF
Fr0.00024008
1 Invest Zone(IVFUN) u HKD
HK$0.002337779
1 Invest Zone(IVFUN) u AMD
֏0.114716226
1 Invest Zone(IVFUN) u MAD
.د.م0.002694898
1 Invest Zone(IVFUN) u MXN
$0.005596865
1 Invest Zone(IVFUN) u SAR
ريال0.001125375
1 Invest Zone(IVFUN) u PLN
0.001089363
1 Invest Zone(IVFUN) u RON
лв0.001299433
1 Invest Zone(IVFUN) u SEK
kr0.002817939
1 Invest Zone(IVFUN) u BGN
лв0.000501167
1 Invest Zone(IVFUN) u HUF
Ft0.101211726
1 Invest Zone(IVFUN) u CZK
0.006254084
1 Invest Zone(IVFUN) u KWD
د.ك0.0000915305
1 Invest Zone(IVFUN) u ILS
0.001005335
1 Invest Zone(IVFUN) u AOA
Kz0.273562157
1 Invest Zone(IVFUN) u BHD
.د.ب0.0001131377
1 Invest Zone(IVFUN) u BMD
$0.0003001
1 Invest Zone(IVFUN) u DKK
kr0.001911637
1 Invest Zone(IVFUN) u HNL
L0.007850616
1 Invest Zone(IVFUN) u MUR
0.01374458
1 Invest Zone(IVFUN) u NAD
$0.005269756
1 Invest Zone(IVFUN) u NOK
kr0.002997999
1 Invest Zone(IVFUN) u NZD
$0.000507169
1 Invest Zone(IVFUN) u PAB
B/.0.0003001
1 Invest Zone(IVFUN) u PGK
K0.001269423
1 Invest Zone(IVFUN) u QAR
ر.ق0.001092364
1 Invest Zone(IVFUN) u RSD
дин.0.030016002

Za dublje razumijevanje Invest Zone, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Invest Zone web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Invest Zone

Koliko Invest Zone (IVFUN) vrijedi danas?
Cijena IVFUN uživo u USD je 0.0003001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IVFUN u USD?
Trenutačna cijena IVFUN u USD je $ 0.0003001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Invest Zone?
Tržišna kapitalizacija za IVFUN je $ 282.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IVFUN?
Količina u optjecaju za IVFUN je 940.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IVFUN?
IVFUN je postigao ATH cijenu od 0.07865273043037722 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IVFUN?
IVFUN je vidio ATL cijenu od 0.000225814595489096 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IVFUN?
24-satni obujam trgovanja za IVFUN je $ 91.67 USD.
Hoće li IVFUN još narasti ove godine?
IVFUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IVFUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:40:19 (UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
