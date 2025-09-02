Itheum (ITHEUM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001068. Tijekom protekla 24 sata, ITHEUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001068 i najviše cijene $ 0.001068, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITHEUM je $ 0.7435877424449285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000836919399514103.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITHEUM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Itheum (ITHEUM)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Itheum je $ 519.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju ITHEUM je 486.44M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.
Itheum (ITHEUM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Itheum za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.000016
-1.48%
60 dana
$ -0.000155
-12.68%
90 dana
$ -0.000131
-10.93%
Itheum promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ITHEUM od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Itheum 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000016 (-1.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Itheum 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ITHEUM od $ -0.000155 (-12.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Itheum 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000131 (-10.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.
