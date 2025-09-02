Više o ITHEUM

Itheum Logotip

Itheum Cijena(ITHEUM)

1 ITHEUM u USD cijena uživo:

$0.001068
$0.001068$0.001068
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Itheum (ITHEUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:40:11 (UTC+8)

Itheum (ITHEUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068
24-satna najniža cijena
$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068
24-satna najviša cijena

$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068

$ 0.001068
$ 0.001068$ 0.001068

$ 0.7435877424449285
$ 0.7435877424449285$ 0.7435877424449285

$ 0.000836919399514103
$ 0.000836919399514103$ 0.000836919399514103

0.00%

0.00%

-3.35%

-3.35%

Itheum (ITHEUM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001068. Tijekom protekla 24 sata, ITHEUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001068 i najviše cijene $ 0.001068, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITHEUM je $ 0.7435877424449285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000836919399514103.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITHEUM se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Itheum (ITHEUM)

No.2385

$ 519.52K
$ 519.52K$ 519.52K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

486.44M
486.44M 486.44M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

48.64%

EGLD

Trenutačna tržišna kapitalizacija Itheum je $ 519.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju ITHEUM je 486.44M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.

Itheum (ITHEUM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Itheum za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000016-1.48%
60 dana$ -0.000155-12.68%
90 dana$ -0.000131-10.93%
Itheum promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ITHEUM od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Itheum 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000016 (-1.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Itheum 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ITHEUM od $ -0.000155 (-12.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Itheum 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000131 (-10.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Itheum (ITHEUM)?

Pogledajte Itheum stranicu Povijest cijena sada.

Što je Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Itheum dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Itheum ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ITHEUM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Itheum na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Itheum učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Itheum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Itheum (ITHEUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Itheum (ITHEUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Itheum.

Provjerite Itheum predviđanje cijene sada!

Itheum (ITHEUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Itheum (ITHEUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ITHEUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Itheum (ITHEUM)

Tražiš kako kupiti Itheum? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Itheum na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ITHEUM u lokalnim valutama

1 Itheum(ITHEUM) u VND
28.10442
1 Itheum(ITHEUM) u AUD
A$0.00162336
1 Itheum(ITHEUM) u GBP
0.00077964
1 Itheum(ITHEUM) u EUR
0.0009078
1 Itheum(ITHEUM) u USD
$0.001068
1 Itheum(ITHEUM) u MYR
RM0.00450696
1 Itheum(ITHEUM) u TRY
0.04393752
1 Itheum(ITHEUM) u JPY
¥0.156996
1 Itheum(ITHEUM) u ARS
ARS$1.47107388
1 Itheum(ITHEUM) u RUB
0.08604876
1 Itheum(ITHEUM) u INR
0.093984
1 Itheum(ITHEUM) u IDR
Rp17.50819392
1 Itheum(ITHEUM) u KRW
1.4895396
1 Itheum(ITHEUM) u PHP
0.06100416
1 Itheum(ITHEUM) u EGP
￡E.0.05181936
1 Itheum(ITHEUM) u BRL
R$0.00579924
1 Itheum(ITHEUM) u CAD
C$0.00146316
1 Itheum(ITHEUM) u BDT
0.12979404
1 Itheum(ITHEUM) u NGN
1.63552452
1 Itheum(ITHEUM) u COP
$4.28915208
1 Itheum(ITHEUM) u ZAR
R.0.01881816
1 Itheum(ITHEUM) u UAH
0.04418316
1 Itheum(ITHEUM) u VES
Bs0.155928
1 Itheum(ITHEUM) u CLP
$1.03596
1 Itheum(ITHEUM) u PKR
Rs0.30262848
1 Itheum(ITHEUM) u KZT
0.57480828
1 Itheum(ITHEUM) u THB
฿0.03450708
1 Itheum(ITHEUM) u TWD
NT$0.03271284
1 Itheum(ITHEUM) u AED
د.إ0.00391956
1 Itheum(ITHEUM) u CHF
Fr0.0008544
1 Itheum(ITHEUM) u HKD
HK$0.00831972
1 Itheum(ITHEUM) u AMD
֏0.40825368
1 Itheum(ITHEUM) u MAD
.د.م0.00959064
1 Itheum(ITHEUM) u MXN
$0.0199182
1 Itheum(ITHEUM) u SAR
ريال0.004005
1 Itheum(ITHEUM) u PLN
0.00387684
1 Itheum(ITHEUM) u RON
лв0.00462444
1 Itheum(ITHEUM) u SEK
kr0.01002852
1 Itheum(ITHEUM) u BGN
лв0.00178356
1 Itheum(ITHEUM) u HUF
Ft0.36019368
1 Itheum(ITHEUM) u CZK
0.02225712
1 Itheum(ITHEUM) u KWD
د.ك0.00032574
1 Itheum(ITHEUM) u ILS
0.0035778
1 Itheum(ITHEUM) u AOA
Kz0.97355676
1 Itheum(ITHEUM) u BHD
.د.ب0.000402636
1 Itheum(ITHEUM) u BMD
$0.001068
1 Itheum(ITHEUM) u DKK
kr0.00680316
1 Itheum(ITHEUM) u HNL
L0.02793888
1 Itheum(ITHEUM) u MUR
0.0489144
1 Itheum(ITHEUM) u NAD
$0.01875408
1 Itheum(ITHEUM) u NOK
kr0.01066932
1 Itheum(ITHEUM) u NZD
$0.00180492
1 Itheum(ITHEUM) u PAB
B/.0.001068
1 Itheum(ITHEUM) u PGK
K0.00451764
1 Itheum(ITHEUM) u QAR
ر.ق0.00388752
1 Itheum(ITHEUM) u RSD
дин.0.10682136

Itheum Resurs

Za dublje razumijevanje Itheum, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Itheum web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Itheum

Koliko Itheum (ITHEUM) vrijedi danas?
Cijena ITHEUM uživo u USD je 0.001068 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ITHEUM u USD?
Trenutačna cijena ITHEUM u USD je $ 0.001068. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Itheum?
Tržišna kapitalizacija za ITHEUM je $ 519.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ITHEUM?
Količina u optjecaju za ITHEUM je 486.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ITHEUM?
ITHEUM je postigao ATH cijenu od 0.7435877424449285 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ITHEUM?
ITHEUM je vidio ATL cijenu od 0.000836919399514103 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ITHEUM?
24-satni obujam trgovanja za ITHEUM je $ 0.00 USD.
Hoće li ITHEUM još narasti ove godine?
ITHEUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ITHEUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:40:11 (UTC+8)

Itheum (ITHEUM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

