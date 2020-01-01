Islamic Coin (ISLM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Islamic Coin (ISLM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Islamic Coin (ISLM) Informacije Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance. Službena web stranica: https://islamiccoin.net Bijela knjiga: https://islamiccoin.net/whitepaper Istraživač blokova: https://explorer.haqq.network Kupi ISLM odmah!

Islamic Coin (ISLM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Islamic Coin (ISLM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.49M $ 41.49M $ 41.49M Ukupna količina: $ 20.23B $ 20.23B $ 20.23B Količina u optjecaju: $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 405.02M $ 405.02M $ 405.02M Povijesni maksimum: $ 0.10414 $ 0.10414 $ 0.10414 Povijesni minimum: $ 0.019961937214179156 $ 0.019961937214179156 $ 0.019961937214179156 Trenutna cijena: $ 0.02002 $ 0.02002 $ 0.02002 Saznajte više o cijeni Islamic Coin (ISLM)

Islamic Coin (ISLM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Islamic Coin (ISLM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISLM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISLM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISLM tokena, istražite ISLM cijenu tokena uživo!

Islamic Coin (ISLM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ISLM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ISLM povijest cijena odmah!

ISLM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ISLM? Naša ISLM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ISLM predviđanje cijene tokena odmah!

