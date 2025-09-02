Više o ISLM

Islamic Coin Logotip

Islamic Coin Cijena(ISLM)

1 ISLM u USD cijena uživo:

-1.54%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Islamic Coin (ISLM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:40:04 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.09%

-1.54%

-2.17%

-2.17%

Islamic Coin (ISLM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02035. Tijekom protekla 24 sata, ISLMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02003 i najviše cijene $ 0.02129, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISLM je $ 0.08164389016452497, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019961937214179156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISLM se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -2.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Islamic Coin (ISLM)

No.9377

ISLMEVM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Islamic Coin je $ 42.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.30K. Količina u optjecaju ISLM je 2.07B, s ukupnom količinom od 20230044380.321785. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 411.68M.

Islamic Coin (ISLM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Islamic Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000318-1.54%
30 dana$ -0.00494-19.54%
60 dana$ -0.01046-33.96%
90 dana$ -0.00882-30.24%
Islamic Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ISLM od $ -0.000318 (-1.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Islamic Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00494 (-19.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Islamic Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ISLM od $ -0.01046 (-33.96%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Islamic Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00882 (-30.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Islamic Coin (ISLM)?

Pogledajte Islamic Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Islamic Coin (ISLM)

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Islamic Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Islamic Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ISLM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Islamic Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Islamic Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Islamic Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Islamic Coin (ISLM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Islamic Coin (ISLM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Islamic Coin.

Provjerite Islamic Coin predviđanje cijene sada!

Islamic Coin (ISLM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Islamic Coin (ISLM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ISLM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Islamic Coin (ISLM)

Tražiš kako kupiti Islamic Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Islamic Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ISLM u lokalnim valutama

1 Islamic Coin(ISLM) u VND
535.51025
1 Islamic Coin(ISLM) u AUD
A$0.030932
1 Islamic Coin(ISLM) u GBP
0.0148555
1 Islamic Coin(ISLM) u EUR
0.0172975
1 Islamic Coin(ISLM) u USD
$0.02035
1 Islamic Coin(ISLM) u MYR
RM0.085877
1 Islamic Coin(ISLM) u TRY
0.837199
1 Islamic Coin(ISLM) u JPY
¥2.99145
1 Islamic Coin(ISLM) u ARS
ARS$28.0302935
1 Islamic Coin(ISLM) u RUB
1.6395995
1 Islamic Coin(ISLM) u INR
1.7908
1 Islamic Coin(ISLM) u IDR
Rp333.606504
1 Islamic Coin(ISLM) u KRW
28.382145
1 Islamic Coin(ISLM) u PHP
1.162392
1 Islamic Coin(ISLM) u EGP
￡E.0.987382
1 Islamic Coin(ISLM) u BRL
R$0.1105005
1 Islamic Coin(ISLM) u CAD
C$0.0278795
1 Islamic Coin(ISLM) u BDT
2.4731355
1 Islamic Coin(ISLM) u NGN
31.1637865
1 Islamic Coin(ISLM) u COP
$81.726821
1 Islamic Coin(ISLM) u ZAR
R.0.358567
1 Islamic Coin(ISLM) u UAH
0.8418795
1 Islamic Coin(ISLM) u VES
Bs2.9711
1 Islamic Coin(ISLM) u CLP
$19.7395
1 Islamic Coin(ISLM) u PKR
Rs5.766376
1 Islamic Coin(ISLM) u KZT
10.9525735
1 Islamic Coin(ISLM) u THB
฿0.6575085
1 Islamic Coin(ISLM) u TWD
NT$0.6233205
1 Islamic Coin(ISLM) u AED
د.إ0.0746845
1 Islamic Coin(ISLM) u CHF
Fr0.01628
1 Islamic Coin(ISLM) u HKD
HK$0.1585265
1 Islamic Coin(ISLM) u AMD
֏7.778991
1 Islamic Coin(ISLM) u MAD
.د.م0.182743
1 Islamic Coin(ISLM) u MXN
$0.3795275
1 Islamic Coin(ISLM) u SAR
ريال0.0763125
1 Islamic Coin(ISLM) u PLN
0.0738705
1 Islamic Coin(ISLM) u RON
лв0.0881155
1 Islamic Coin(ISLM) u SEK
kr0.1910865
1 Islamic Coin(ISLM) u BGN
лв0.0339845
1 Islamic Coin(ISLM) u HUF
Ft6.863241
1 Islamic Coin(ISLM) u CZK
0.424094
1 Islamic Coin(ISLM) u KWD
د.ك0.00620675
1 Islamic Coin(ISLM) u ILS
0.0681725
1 Islamic Coin(ISLM) u AOA
Kz18.5504495
1 Islamic Coin(ISLM) u BHD
.د.ب0.00767195
1 Islamic Coin(ISLM) u BMD
$0.02035
1 Islamic Coin(ISLM) u DKK
kr0.1296295
1 Islamic Coin(ISLM) u HNL
L0.532356
1 Islamic Coin(ISLM) u MUR
0.93203
1 Islamic Coin(ISLM) u NAD
$0.357346
1 Islamic Coin(ISLM) u NOK
kr0.2032965
1 Islamic Coin(ISLM) u NZD
$0.0343915
1 Islamic Coin(ISLM) u PAB
B/.0.02035
1 Islamic Coin(ISLM) u PGK
K0.0860805
1 Islamic Coin(ISLM) u QAR
ر.ق0.074074
1 Islamic Coin(ISLM) u RSD
дин.2.035407

Islamic Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Islamic Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Islamic Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Islamic Coin

Koliko Islamic Coin (ISLM) vrijedi danas?
Cijena ISLM uživo u USD je 0.02035 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ISLM u USD?
Trenutačna cijena ISLM u USD je $ 0.02035. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Islamic Coin?
Tržišna kapitalizacija za ISLM je $ 42.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ISLM?
Količina u optjecaju za ISLM je 2.07B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ISLM?
ISLM je postigao ATH cijenu od 0.08164389016452497 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ISLM?
ISLM je vidio ATL cijenu od 0.019961937214179156 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ISLM?
24-satni obujam trgovanja za ISLM je $ 57.30K USD.
Hoće li ISLM još narasti ove godine?
ISLM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ISLM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:40:04 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ISLM u USD kalkulator

Iznos

ISLM
ISLM
USD
USD

1 ISLM = 0.02035 USD

Trgujte ISLM

ISLMUSDT
