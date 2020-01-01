Nifty Island (ISLAND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nifty Island (ISLAND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nifty Island (ISLAND) Informacije Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Službena web stranica: https://www.niftyisland.com Bijela knjiga: https://guide.niftyisland.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Kupi ISLAND odmah!

Nifty Island (ISLAND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nifty Island (ISLAND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Ukupna količina: $ 936.81M $ 936.81M $ 936.81M Količina u optjecaju: $ 151.80M $ 151.80M $ 151.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Povijesni maksimum: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 Povijesni minimum: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 Trenutna cijena: $ 0.012288 $ 0.012288 $ 0.012288 Saznajte više o cijeni Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island (ISLAND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nifty Island (ISLAND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISLAND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISLAND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISLAND tokena, istražite ISLAND cijenu tokena uživo!

