Nifty Island (ISLAND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.012169. Tijekom protekla 24 sata, ISLANDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.012104 i najviše cijene $ 0.012702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISLAND je $ 0.2917950312440039, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009059406634082372.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISLAND se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -10.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nifty Island (ISLAND)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nifty Island je $ 1.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 44.27K. Količina u optjecaju ISLAND je 151.79M, s ukupnom količinom od 936792083.35263. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.17M.
Nifty Island (ISLAND) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nifty Island za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00013037
-1.06%
30 dana
$ -0.000638
-4.99%
60 dana
$ +0.002452
+25.23%
90 dana
$ -0.005541
-31.29%
Nifty Island promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ISLAND od $ -0.00013037 (-1.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nifty Island 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000638 (-4.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nifty Island 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ISLAND od $ +0.002452 (+25.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nifty Island 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005541 (-31.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.
