Nifty Island Cijena(ISLAND)

1 ISLAND u USD cijena uživo:

$0.012169
-1.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nifty Island (ISLAND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:39:56 (UTC+8)

Nifty Island (ISLAND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.012104
24-satna najniža cijena
$ 0.012702
24-satna najviša cijena

$ 0.012104
$ 0.012702
$ 0.2917950312440039
$ 0.009059406634082372
+0.47%

-1.06%

-10.53%

-10.53%

Nifty Island (ISLAND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.012169. Tijekom protekla 24 sata, ISLANDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.012104 i najviše cijene $ 0.012702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISLAND je $ 0.2917950312440039, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009059406634082372.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISLAND se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -10.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nifty Island (ISLAND)

No.1848

$ 1.85M
$ 44.27K
$ 12.17M
151.79M
1,000,000,000
936,792,083.35263
15.17%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nifty Island je $ 1.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 44.27K. Količina u optjecaju ISLAND je 151.79M, s ukupnom količinom od 936792083.35263. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.17M.

Nifty Island (ISLAND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nifty Island za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00013037-1.06%
30 dana$ -0.000638-4.99%
60 dana$ +0.002452+25.23%
90 dana$ -0.005541-31.29%
Nifty Island promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ISLAND od $ -0.00013037 (-1.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nifty Island 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000638 (-4.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nifty Island 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ISLAND od $ +0.002452 (+25.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nifty Island 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005541 (-31.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nifty Island (ISLAND)?

Pogledajte Nifty Island stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nifty Island ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ISLAND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nifty Island na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nifty Island učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nifty Island Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nifty Island (ISLAND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nifty Island (ISLAND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nifty Island.

Provjerite Nifty Island predviđanje cijene sada!

Nifty Island (ISLAND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nifty Island (ISLAND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ISLAND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nifty Island (ISLAND)

Tražiš kako kupiti Nifty Island? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nifty Island na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ISLAND u lokalnim valutama

1 Nifty Island(ISLAND) u VND
320.227235
1 Nifty Island(ISLAND) u AUD
A$0.01849688
1 Nifty Island(ISLAND) u GBP
0.00888337
1 Nifty Island(ISLAND) u EUR
0.01034365
1 Nifty Island(ISLAND) u USD
$0.012169
1 Nifty Island(ISLAND) u MYR
RM0.05135318
1 Nifty Island(ISLAND) u TRY
0.50063266
1 Nifty Island(ISLAND) u JPY
¥1.788843
1 Nifty Island(ISLAND) u ARS
ARS$16.76170229
1 Nifty Island(ISLAND) u RUB
0.98045633
1 Nifty Island(ISLAND) u INR
1.070872
1 Nifty Island(ISLAND) u IDR
Rp199.49177136
1 Nifty Island(ISLAND) u KRW
16.9721043
1 Nifty Island(ISLAND) u PHP
0.69509328
1 Nifty Island(ISLAND) u EGP
￡E.0.59043988
1 Nifty Island(ISLAND) u BRL
R$0.06607767
1 Nifty Island(ISLAND) u CAD
C$0.01667153
1 Nifty Island(ISLAND) u BDT
1.47889857
1 Nifty Island(ISLAND) u NGN
18.63548491
1 Nifty Island(ISLAND) u COP
$48.87143414
1 Nifty Island(ISLAND) u ZAR
R.0.21441778
1 Nifty Island(ISLAND) u UAH
0.50343153
1 Nifty Island(ISLAND) u VES
Bs1.776674
1 Nifty Island(ISLAND) u CLP
$11.80393
1 Nifty Island(ISLAND) u PKR
Rs3.44820784
1 Nifty Island(ISLAND) u KZT
6.54947749
1 Nifty Island(ISLAND) u THB
฿0.39318039
1 Nifty Island(ISLAND) u TWD
NT$0.37273647
1 Nifty Island(ISLAND) u AED
د.إ0.04466023
1 Nifty Island(ISLAND) u CHF
Fr0.0097352
1 Nifty Island(ISLAND) u HKD
HK$0.09479651
1 Nifty Island(ISLAND) u AMD
֏4.65172194
1 Nifty Island(ISLAND) u MAD
.د.م0.10927762
1 Nifty Island(ISLAND) u MXN
$0.22695185
1 Nifty Island(ISLAND) u SAR
ريال0.04563375
1 Nifty Island(ISLAND) u PLN
0.04417347
1 Nifty Island(ISLAND) u RON
лв0.05269177
1 Nifty Island(ISLAND) u SEK
kr0.11426691
1 Nifty Island(ISLAND) u BGN
лв0.02032223
1 Nifty Island(ISLAND) u HUF
Ft4.10411694
1 Nifty Island(ISLAND) u CZK
0.25360196
1 Nifty Island(ISLAND) u KWD
د.ك0.003711545
1 Nifty Island(ISLAND) u ILS
0.04076615
1 Nifty Island(ISLAND) u AOA
Kz11.09289533
1 Nifty Island(ISLAND) u BHD
.د.ب0.004587713
1 Nifty Island(ISLAND) u BMD
$0.012169
1 Nifty Island(ISLAND) u DKK
kr0.07751653
1 Nifty Island(ISLAND) u HNL
L0.31834104
1 Nifty Island(ISLAND) u MUR
0.5573402
1 Nifty Island(ISLAND) u NAD
$0.21368764
1 Nifty Island(ISLAND) u NOK
kr0.12156831
1 Nifty Island(ISLAND) u NZD
$0.02056561
1 Nifty Island(ISLAND) u PAB
B/.0.012169
1 Nifty Island(ISLAND) u PGK
K0.05147487
1 Nifty Island(ISLAND) u QAR
ر.ق0.04429516
1 Nifty Island(ISLAND) u RSD
дин.1.21714338

Nifty Island Resurs

Za dublje razumijevanje Nifty Island, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nifty Island web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nifty Island

Koliko Nifty Island (ISLAND) vrijedi danas?
Cijena ISLAND uživo u USD je 0.012169 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ISLAND u USD?
Trenutačna cijena ISLAND u USD je $ 0.012169. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nifty Island?
Tržišna kapitalizacija za ISLAND je $ 1.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ISLAND?
Količina u optjecaju za ISLAND je 151.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ISLAND?
ISLAND je postigao ATH cijenu od 0.2917950312440039 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ISLAND?
ISLAND je vidio ATL cijenu od 0.009059406634082372 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ISLAND?
24-satni obujam trgovanja za ISLAND je $ 44.27K USD.
Hoće li ISLAND još narasti ove godine?
ISLAND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ISLAND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nifty Island (ISLAND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

