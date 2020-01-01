ISKRA Token (ISK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ISKRA Token (ISK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ISKRA Token (ISK) Informacije Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Službena web stranica: https://iskra.world/ Bijela knjiga: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Kupi ISK odmah!

ISKRA Token (ISK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ISKRA Token (ISK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ukupna količina: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M Količina u optjecaju: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Povijesni maksimum: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Povijesni minimum: $ 0.003558451112001086 $ 0.003558451112001086 $ 0.003558451112001086 Trenutna cijena: $ 0.00369 $ 0.00369 $ 0.00369 Saznajte više o cijeni ISKRA Token (ISK)

ISKRA Token (ISK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ISKRA Token (ISK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISK tokena, istražite ISK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ISK Jeste li zainteresirani za dodavanje ISKRA Token (ISK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ISK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ISK na MEXC-u odmah!

ISKRA Token (ISK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ISK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ISK povijest cijena odmah!

ISK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ISK? Naša ISK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ISK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!