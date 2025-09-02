Više o ISK

ISKRA Token Cijena(ISK)

$0.00361
$0.00361
-6.71%1D
Grafikon aktualnih cijena ISKRA Token (ISK)
ISKRA Token (ISK) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.00354
$ 0.00354
$ 0.00475
$ 0.00475
$ 0.00354
$ 0.00354

$ 0.00475
$ 0.00475

$ 0.6174141988689682
$ 0.6174141988689682

$ 0.003558451112001086
$ 0.003558451112001086

-3.99%

-6.71%

+0.83%

+0.83%

ISKRA Token (ISK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00361. Tijekom protekla 24 sata, ISKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00354 i najviše cijene $ 0.00475, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISK je $ 0.6174141988689682, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003558451112001086.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISK se promijenio za -3.99% u posljednjih sat vremena, -6.71% u posljednjih 24 sata i +0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ISKRA Token (ISK)

$ 1.38M
$ 1.38M

$ 20.99K
$ 20.99K

$ 3.61M
$ 3.61M

383.17M
383.17M

1,000,000,000
1,000,000,000

996,852,899.71
996,852,899.71

38.31%

Trenutačna tržišna kapitalizacija ISKRA Token je $ 1.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.99K. Količina u optjecaju ISK je 383.17M, s ukupnom količinom od 996852899.71. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.61M.

ISKRA Token (ISK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ISKRA Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Danas$ -0.0002597-6.71%
30 dana$ -0.00096-21.01%
60 dana$ -0.00089-19.78%
90 dana$ -0.00288-44.38%
ISKRA Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ISK od $ -0.0002597 (-6.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ISKRA Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00096 (-21.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ISKRA Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ISK od $ -0.00089 (-19.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ISKRA Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00288 (-44.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ISKRA Token (ISK)?

Pogledajte ISKRA Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je ISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ISKRA Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ISK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ISKRA Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ISKRA Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ISKRA Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ISKRA Token (ISK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ISKRA Token (ISK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ISKRA Token.

Provjerite ISKRA Token predviđanje cijene sada!

ISKRA Token (ISK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ISKRA Token (ISK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ISK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ISKRA Token (ISK)

Tražiš kako kupiti ISKRA Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ISKRA Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

1 ISKRA Token(ISK) u VND
94.99715
1 ISKRA Token(ISK) u AUD
A$0.0054872
1 ISKRA Token(ISK) u GBP
0.0026353
1 ISKRA Token(ISK) u EUR
0.0030685
1 ISKRA Token(ISK) u USD
$0.00361
1 ISKRA Token(ISK) u MYR
RM0.0152342
1 ISKRA Token(ISK) u TRY
0.1485515
1 ISKRA Token(ISK) u JPY
¥0.53067
1 ISKRA Token(ISK) u ARS
ARS$4.9724501
1 ISKRA Token(ISK) u RUB
0.2908216
1 ISKRA Token(ISK) u INR
0.3177522
1 ISKRA Token(ISK) u IDR
Rp59.1803184
1 ISKRA Token(ISK) u KRW
5.034867
1 ISKRA Token(ISK) u PHP
0.2062393
1 ISKRA Token(ISK) u EGP
￡E.0.1751933
1 ISKRA Token(ISK) u BRL
R$0.0196023
1 ISKRA Token(ISK) u CAD
C$0.0049457
1 ISKRA Token(ISK) u BDT
0.4387233
1 ISKRA Token(ISK) u NGN
5.5283179
1 ISKRA Token(ISK) u COP
$14.4979766
1 ISKRA Token(ISK) u ZAR
R.0.063536
1 ISKRA Token(ISK) u UAH
0.1495623
1 ISKRA Token(ISK) u VES
Bs0.52706
1 ISKRA Token(ISK) u CLP
$3.49448
1 ISKRA Token(ISK) u PKR
Rs1.0243736
1 ISKRA Token(ISK) u KZT
1.9460788
1 ISKRA Token(ISK) u THB
฿0.1165669
1 ISKRA Token(ISK) u TWD
NT$0.1106104
1 ISKRA Token(ISK) u AED
د.إ0.0132487
1 ISKRA Token(ISK) u CHF
Fr0.002888
1 ISKRA Token(ISK) u HKD
HK$0.0281219
1 ISKRA Token(ISK) u AMD
֏1.3799586
1 ISKRA Token(ISK) u MAD
.د.م0.0324178
1 ISKRA Token(ISK) u MXN
$0.0673265
1 ISKRA Token(ISK) u SAR
ريال0.0135375
1 ISKRA Token(ISK) u PLN
0.0131404
1 ISKRA Token(ISK) u RON
лв0.0156313
1 ISKRA Token(ISK) u SEK
kr0.0338979
1 ISKRA Token(ISK) u BGN
лв0.0060287
1 ISKRA Token(ISK) u HUF
Ft1.218736
1 ISKRA Token(ISK) u CZK
0.0753046
1 ISKRA Token(ISK) u KWD
د.ك0.00110105
1 ISKRA Token(ISK) u ILS
0.0120935
1 ISKRA Token(ISK) u AOA
Kz3.2907677
1 ISKRA Token(ISK) u BHD
.د.ب0.00136097
1 ISKRA Token(ISK) u BMD
$0.00361
1 ISKRA Token(ISK) u DKK
kr0.0229957
1 ISKRA Token(ISK) u HNL
L0.094582
1 ISKRA Token(ISK) u MUR
0.165338
1 ISKRA Token(ISK) u NAD
$0.0634999
1 ISKRA Token(ISK) u NOK
kr0.0360639
1 ISKRA Token(ISK) u NZD
$0.0061009
1 ISKRA Token(ISK) u PAB
B/.0.00361
1 ISKRA Token(ISK) u PGK
K0.0152703
1 ISKRA Token(ISK) u QAR
ر.ق0.0131404
1 ISKRA Token(ISK) u RSD
дин.0.3612888

Za dublje razumijevanje ISKRA Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko ISKRA Token (ISK) vrijedi danas?
Cijena ISK uživo u USD je 0.00361 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ISK u USD?
Trenutačna cijena ISK u USD je $ 0.00361. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ISKRA Token?
Tržišna kapitalizacija za ISK je $ 1.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ISK?
Količina u optjecaju za ISK je 383.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ISK?
ISK je postigao ATH cijenu od 0.6174141988689682 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ISK?
ISK je vidio ATL cijenu od 0.003558451112001086 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ISK?
24-satni obujam trgovanja za ISK je $ 20.99K USD.
Hoće li ISK još narasti ove godine?
ISK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ISK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 ISK = 0.00361 USD

