IncomRWA Cijena danas

Trenutačna cijena IncomRWA (IRWA) danas je $ 0.01946, s promjenom od 1.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IRWA u USD je $ 0.01946 po IRWA.

IncomRWA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- IRWA. Tijekom posljednja 24 sata, IRWA trgovao je između $ 0.01912 (niska) i $ 0.01947 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, IRWA se kretao +1.03% u posljednjem satu i +0.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 80.26K.

Informacije o tržištu IncomRWA (IRWA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 80.26K$ 80.26K $ 80.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija IncomRWA je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 80.26K. Količina u optjecaju IRWA je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.