IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Informacije Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live. Službena web stranica: https://undercoveriris.io/ Bijela knjiga: https://undercoveriris.io/who-is-iris Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xEA87148a703ADc0DE89dB2aC2b6b381093aE8ee0 Kupi IRISVIRTUAL odmah!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Povijesni maksimum: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.004794 $ 0.004794 $ 0.004794 Saznajte više o cijeni IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IRISVIRTUAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IRISVIRTUAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IRISVIRTUAL tokena, istražite IRISVIRTUAL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IRISVIRTUAL Jeste li zainteresirani za dodavanje IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IRISVIRTUAL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati IRISVIRTUAL na MEXC-u odmah!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IRISVIRTUAL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IRISVIRTUAL povijest cijena odmah!

IRISVIRTUAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IRISVIRTUAL? Naša IRISVIRTUAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IRISVIRTUAL predviđanje cijene tokena odmah!

