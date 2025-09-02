Više o IRISVIRTUAL

IRIS by Virtuals Logotip

IRIS by Virtuals Cijena(IRISVIRTUAL)

1 IRISVIRTUAL u USD cijena uživo:

$0.003675
$0.003675$0.003675
-7.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:51:50 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.003333
$ 0.003333$ 0.003333
24-satna najniža cijena
$ 0.004922
$ 0.004922$ 0.004922
24-satna najviša cijena

$ 0.003333
$ 0.003333$ 0.003333

$ 0.004922
$ 0.004922$ 0.004922

--
----

--
----

-0.30%

-7.19%

-40.89%

-40.89%

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003665. Tijekom protekla 24 sata, IRISVIRTUALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003333 i najviše cijene $ 0.004922, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IRISVIRTUAL je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IRISVIRTUAL se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -7.19% u posljednjih 24 sata i -40.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

--
----

$ 56.30K
$ 56.30K$ 56.30K

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija IRIS by Virtuals je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.30K. Količina u optjecaju IRISVIRTUAL je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.67M.

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena IRIS by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002847-7.19%
30 dana$ -0.000359-8.93%
60 dana$ -0.007801-68.04%
90 dana$ -0.026335-87.79%
IRIS by Virtuals promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u IRISVIRTUAL od $ -0.0002847 (-7.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

IRIS by Virtuals 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000359 (-8.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

IRIS by Virtuals 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u IRISVIRTUAL od $ -0.007801 (-68.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

IRIS by Virtuals 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.026335 (-87.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)?

Pogledajte IRIS by Virtuals stranicu Povijest cijena sada.

Što je IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Your AI-native security agent that scans smart contracts in real-time, identifies vulnerabilities, and delivers actionable insights directly on X—where Web3 builders live.

IRIS by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje IRIS by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti IRISVIRTUAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o IRIS by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje IRIS by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

IRIS by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IRIS by Virtuals.

Provjerite IRIS by Virtuals predviđanje cijene sada!

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IRISVIRTUAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL)

Tražiš kako kupiti IRIS by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti IRIS by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

IRISVIRTUAL u lokalnim valutama

1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u VND
96.444475
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u AUD
A$0.0055708
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u GBP
0.00267545
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u EUR
0.00311525
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u USD
$0.003665
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u MYR
RM0.0154663
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u TRY
0.1507048
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u JPY
¥0.538755
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u ARS
ARS$5.04820765
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u RUB
0.29528905
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u INR
0.32252
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u IDR
Rp60.0819576
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u KRW
5.10442875
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u PHP
0.2093448
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u EGP
￡E.0.1778258
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u BRL
R$0.01990095
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u CAD
C$0.00502105
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u BDT
0.44540745
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u NGN
5.60396825
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u COP
$14.7188599
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u ZAR
R.0.064504
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u UAH
0.15162105
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u VES
Bs0.53509
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u CLP
$3.55505
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u PKR
Rs1.0385144
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u KZT
1.97253965
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u THB
฿0.1183795
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u TWD
NT$0.1122223
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u AED
د.إ0.01345055
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u CHF
Fr0.002932
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u HKD
HK$0.02855035
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u AMD
֏1.4009829
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u MAD
.د.م0.0329117
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u MXN
$0.06827895
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u SAR
ريال0.01374375
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u PLN
0.0133406
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u RON
лв0.01586945
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u SEK
kr0.03441435
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u BGN
лв0.00612055
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u HUF
Ft1.23690085
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u CZK
0.07641525
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u KWD
د.ك0.001117825
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u ILS
0.01227775
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u AOA
Kz3.34090405
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u BHD
.د.ب0.00137804
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u BMD
$0.003665
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u DKK
kr0.02334605
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u HNL
L0.0958764
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u MUR
0.167857
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u NAD
$0.0643574
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u NOK
kr0.03665
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u NZD
$0.00619385
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u PAB
B/.0.003665
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u PGK
K0.01550295
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u QAR
ر.ق0.0133406
1 IRIS by Virtuals(IRISVIRTUAL) u RSD
дин.0.3667932

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IRIS by Virtuals

Koliko IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) vrijedi danas?
Cijena IRISVIRTUAL uživo u USD je 0.003665 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IRISVIRTUAL u USD?
Trenutačna cijena IRISVIRTUAL u USD je $ 0.003665. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IRIS by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za IRISVIRTUAL je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IRISVIRTUAL?
Količina u optjecaju za IRISVIRTUAL je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IRISVIRTUAL?
IRISVIRTUAL je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IRISVIRTUAL?
IRISVIRTUAL je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za IRISVIRTUAL?
24-satni obujam trgovanja za IRISVIRTUAL je $ 56.30K USD.
Hoće li IRISVIRTUAL još narasti ove godine?
IRISVIRTUAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IRISVIRTUAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:51:50 (UTC+8)

IRIS by Virtuals (IRISVIRTUAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

