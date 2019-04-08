IRISnet (IRIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IRISnet (IRIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IRISnet (IRIS) Informacije IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Službena web stranica: https://www.irisnet.org/ Bijela knjiga: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Istraživač blokova: https://irishub.iobscan.io/#/home Kupi IRIS odmah!

IRISnet (IRIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IRISnet (IRIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Ukupna količina: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Količina u optjecaju: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Povijesni maksimum: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Povijesni minimum: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Trenutna cijena: $ 0.0009234 $ 0.0009234 $ 0.0009234 Saznajte više o cijeni IRISnet (IRIS)

IRISnet (IRIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IRISnet (IRIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IRIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IRIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IRIS tokena, istražite IRIS cijenu tokena uživo!

