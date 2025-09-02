Što je IRISnet (IRIS)

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

IRISnet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IRISnet (IRIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IRISnet (IRIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IRISnet.

IRISnet (IRIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IRISnet (IRIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IRIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti IRISnet (IRIS)

IRIS u lokalnim valutama

IRISnet Resurs

Za dublje razumijevanje IRISnet, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IRISnet Koliko IRISnet (IRIS) vrijedi danas? Cijena IRIS uživo u USD je 0.000964 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena IRIS u USD? $ 0.000964 . Provjerite Trenutačna cijena IRIS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija IRISnet? Tržišna kapitalizacija za IRIS je $ 1.55M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za IRIS? Količina u optjecaju za IRIS je 1.61B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IRIS? IRIS je postigao ATH cijenu od 0.31768324 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IRIS? IRIS je vidio ATL cijenu od 0.000234721767649552 USD . Koliki je obujam trgovanja za IRIS? 24-satni obujam trgovanja za IRIS je $ 54.81K USD . Hoće li IRIS još narasti ove godine? IRIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IRIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

IRISnet (IRIS) Važna ažuriranja industrije

