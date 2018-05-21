IoTeX Network (IOTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IoTeX Network (IOTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IoTeX Network (IOTX) Informacije IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Službena web stranica: https://www.iotex.io/ Bijela knjiga: https://iotex.io/2.0 Istraživač blokova: https://iotexscan.io/ Kupi IOTX odmah!

IoTeX Network (IOTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IoTeX Network (IOTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 258.60M $ 258.60M $ 258.60M Ukupna količina: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Količina u optjecaju: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 273.90M $ 273.90M $ 273.90M Povijesni maksimum: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Povijesni minimum: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Trenutna cijena: $ 0.02739 $ 0.02739 $ 0.02739 Saznajte više o cijeni IoTeX Network (IOTX)

IoTeX Network (IOTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IoTeX Network (IOTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IOTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IOTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IOTX tokena, istražite IOTX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti IOTX Jeste li zainteresirani za dodavanje IoTeX Network (IOTX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje IOTX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati IOTX na MEXC-u odmah!

IoTeX Network (IOTX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena IOTX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite IOTX povijest cijena odmah!

IOTX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide IOTX? Naša IOTX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte IOTX predviđanje cijene tokena odmah!

